La Fiscalía se opone a las salidas de la cárcel de Jordi Sánchez

La Fiscalía de Barcelona se opone a conceder un permiso penitenciario de tres días al expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, condenado por el Tribunal Supremo (TS) por el proceso soberanista, al considerarlo "prematuro, injustificado e improcedente". En el escrito remitido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Barcelona, el fiscal considera que el permiso propuesto por la Junta de Tratamiento de Lledoners (Barcelona) es prematuro debido al escaso tiempo de cumplimiento en relación a la pena impuesta, de nueve años de cárcel por un delito de sedición, ya que la propuesta favorable "hacía tan solo dos días que había cumplido una cuarta parte" de la condena.

Condena ilusoria

La Fiscalía argumenta que "la pena ha de identificarse por el conjunto social y por el afectado como una sanción efectiva, por lo que la concesión de permisos penitenciarios excesivamente anticipados hacen ilusoria la finalidad de prevención especial o retributiva que la pena cumple". También considera que Sànchez, que sí ha podido hacer un permiso de dos días que no requiere de validación de un juzgado, no ha asumido los hechos delictivos y no sigue tratamiento penitenciario. Según el informe jurídico de Lledoners que cita la Fiscalía, Sànchez reconoce los hechos recogidos en la sentencia, "pero este reconocimiento de los hechos no supone un reconocimiento del delito, puesto que el interno hace su propia interpretación de los mismos", remarca el Ministerio Público.

La Fiscalía añade que el expresidente de la ANC admite su participación en movilizaciones favorables al 1-O "olvidando que se trataba de un referéndum ilegal y que esas manifestaciones y discursos se recogen como hechos probados en la sentencia y por tanto son una parte del delito de sedición por el que cumple condena". Además, en un informe psicológico, se constata sobre Sànchez que "las convicciones no las cambiaría, sí algunas formas de llevarlas a término, verbalizando que cambiaría el hecho de subirse al coche -de la Guardia Civil- para avisar a los manifestantes que desconvocasen la manifestación -del 20 de septiembre de 2017-, pues desde el exterior se percibió como una falta de respeto a la policía", según recoge el Ministerio Público.

No reconoce el delito

La Fiscalía se hace eco de una entrevista de Sànchez en 'El Mundo' en la que aseguró que no pediría el indulto alegando: "No he cometido ningún delito. No lo pediré". El Ministerio Público también valora que "lo cierto es que el abandono del activismo y el dejar de ser presidente de la ANC no fue consecuencia de los hechos, sino que fue una decisión que tomó a fin de liderar la lista de JxCat en Barcelona en las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Y añade que "si bien ahora sus expectativas no están en la política activa, esto no es fruto de una decisión personal, sino de la pena de inhabilitación absoluta para empleo y cargo público impuesta" en la sentencia del TS.