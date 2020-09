La Fiscalía de Madrid pide que solo se investigue a Podemos por los contratos con Neurona

La Fiscalía de Madrid pide al juez que, en la investigación sobre las cuentas de Podemos, siga adelante solo con la parte referida al contrato con la empresa Neurona Consulting para las elecciones del 28 de abril.

Sobre el resto de temas denunciados por el exabogado del partido José Manuel Calvente, y que provocaron la apertura de la causa, el fiscal considera que algunas son "rumores, sospechas o suspicacias" mientras que para el resto no existen indicios que demuestren la existencia de hechos delictivos.

Podemos se defiende

El Tribunal de Cuentas también aludió en un reciente informe a ese contrato con Neurona. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas pedía explicaciones a Podemos por un gasto de 363.000 euros con esta consultora. Sospecha que firmó el contrato en mayo y la factura se emitió un mes antes.

Desde Podemos se han defendido siempre de estas acusaciones. Irene Montero aseguraba que no hay nada extraño en las cuentas del partido: "Nunca me han encontrado un indicio de delito. No nos van a distraer hablando de esas cuestiones antes que trabajar para la luchar contra la violencia machista o de la economía de los cuidados".

Podemos ya había solicitado la nulidad de su imputación por supuesta financiación irregular. Argumentaban que las pruebas que dice haber aportado el abogado despedido José Manuel Calvente son meras "sospechas", no tienen "relevancia penal" y además fueron obtenidas de forma "ilícita".