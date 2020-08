La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ve indicios de delito en los gastos de Podemos en las elecciones generales de 2019

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas aprecia indicios de delito en los gastos del partido durante la campaña de las elecciones generales de abril de 2019 y pide un juzgado investigue este asunto. En concreto, la Fiscalía quiere aclarar si Podemos falseó un contrato con una consultora.

El pasado mes de septiembre, este tribunal ya pidió explicaciones al partido y envió un documento, que adelantamos en Antena 3 Noticias, para que justificara un gasto de 363.000 euros a una empresa llamada 'Neurona Comunidad SL'. Algo no encaja según el Tribunal de Cuentas y así lo reflejan en su último informe.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas sospecha que Podemos firmó el contrato en mayo y la factura se emitió un mes antes. Este viernes, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha insistido en que no hay nada extraño en las cuentas del partido: "Nunca me han encontrado un indicio de delito. No nos van a distraer hablando de esas cuestiones antes que trabajar para la luchar contra la violencia machista o de la economía de los cuidados". El PP, en cambio, vuelve a pedir la dimisión de Pablo Iglesias.