Podemos pide la nulidad de su imputación por supuesta financiación irregular

Podemos ha presentado este miércoles un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la nulidad de la causa en la que el partido está imputado como persona jurídica después de que este martes el juez decidiera incluir al partido en la investigación por presunta financiación irregular.

La formación política liderada por Pablo Iglesias considera que las pruebas que dice haber aportado el abogado despedido José Manuel Calvente son meras "sospechas", no tienen "relevancia penal" y además fueron obtenidas de forma "ilícita".

El escrito señala que el auto de imputación "adolece de nulidad radical y de pleno derecho, en tanto que la documentación aportada por el denunciante habría sido obtenida vulnerando el deber de sigilo y confidencialidad que acarreaba el ejercicio de las funciones de su cargo, en detrimento del derecho fundamental a la intimidad que es predicable tanto de las personas jurídicas así como de los miembros que la componen y de terceras personas afectadas por dicha intromisión injustificada".

Defensa de Rafa Mayoral

El portavoz de Podemos se ha pronunciado hoy por la decisión del juez, que ve "sorprendente", aunque Pablo Iglesias todavía no ha hecho ninguna reación pública.

Rafa Mayoral ha asegurado en la Cadena Ser que no hay "aportación de ningún indicio delictivo". " Lo que hay es aportación de documentos que aderezan un conjunto de suposiciones que no se sostienen por ninguna parte y que rayarían el ridículo si no fuera porque hay un proceso judicial en marcha", ha apuntado.

Considera que la imputación del partido de Pablo Iglesias, forma parte de la estrategia de la ultraderecha para afrontar la moción de censura contra el Ejecutivo de coalición.