España se moviliza en apoyo a la Flotilla: cargas policiales en las manifestaciones de Madrid y Barcelona

Miles de personas se movilizan en las calles de varias ciudades españolas en apoyo al pueblo palestino y a la flotilla que intentó romper el bloqueo a Gaza, en una jornada marcada por la tensión, los disturbios y la represión policial en algunas zonas.

Las protestas, convocadas por organizaciones propalestinas, sindicatos estudiantiles y entidades sociales, se desarrollaron en un clima de creciente indignación tras la interceptación por parte del ejército israelí de la Global Sumud Flotilla, en la que viajaban 443 activistas internacionales, entre ellos 65 españoles.

Dos detenidos en Barcelona

En Barcelona, la concentración terminó con momentos de gran tensión cuando manifestantes intentaron cortar la Ronda Litoral. La intervención de los Mossos d'Esquadra derivó en cargas policiales, lanzamiento de objetos y al menos una decena de agentes heridos. La jornada se saldó con dos detenidos por daños a la vía pública y por lanzamiento de objetos a los agentes.

Delegación de Gobierno cifra de 10.000 los asistentes en Madrid

En la capital, miles de manifestantes se concentraron frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, donde corearon lemas como "Palestina libre" y "No es una guerra, es un genocidio". Al término del acto, se produjeron enfrentamientos puntuales entre un grupo reducido de manifestantes y la policía, que respondió con cargas. No se registraron detenciones, aunque sí algunos heridos leves por contusiones.

En Sevilla también centenares de personas se manifestaron donde bloquearon el tráfico en la plaza de la Encarnación durante varias horas. En Valencia, Toledo y Pamplona, las concentraciones llenaron las calles de banderas palestinas y pancartas contra la actuación del gobierno israelí.

El movimiento estudiantil tuvo un papel destacado en la jornada: miles de alumnos vaciaron las aulas y se sumaron a las protestas en distintas universidades del país.

