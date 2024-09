La financiación autonómica y la vivienda siguen generando debate entre Gobierno y oposición

Hasta ahora, ya son seis los presidentes autonómicos los que se han reunido con Pedro Sánchez en la ronda de reunionesbilaterales en Moncloa para hablar del sistema de financiación. Y salvo el lehendakari, del PNV, todos le han mostrado su rechazo al pacto alcanzado con ERC. Incluido el presidente asturiano, socialista.

Un pacto del que el Gobierno ha empezado a dar detalles. Cataluñaempezaría gestionando el IRPF, lo que supone unos 23.000 millones de euros adicionales. El debate sobre la financiación sigue enfrentando al Gobierno y a la oposición, pero también a los presidentes autonómicos socialistas y populares.

Desde Zaragoza, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido una financiación justa para todas las comunidades autónomas. "A mí nunca me vais a escuchar decir que le voy a quitar el dinero a los aragoneses para pagar a los socios que me mantienen en el gobierno", ha expresado ante el presidente aragonés, Jorge Azcón, y cientos de militantes del partido.

Azcón también ha expresado su postura, argumentando que "la igualdad no se basa en dar dinero a quienes ya lo tienen, sino en ayudar a quienes realmente lo necesitan", y explicando que Aragón necesita "una financiación justa" para "acabar con los problemas de despoblación". También ha tachado al gobierno de "acometer el mayor proyecto de desigualdad en nuestro país".

Por su parte, desde Barcelona, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de tener un modelo de financiación "excluyente y egoísta, que solo beneficia a unos pocos", frente al modelo de "prosperidad compartida" que él defiende.

Ha insistido en que explicará el modelo de financiación de Cataluña al resto de comunidades autónomas. "Cataluña escuchará, pero también será escuchada por el resto de territorios de España". Y asegura que no aceptará "lecciones de solidaridad" por parte estas comunidades "que encima pretenden que los demás, con nuestras aportaciones al modelo de financiación, les financiemos los recortes que hacen de impuestos a los más ricos", ha concluido.

Desde el gobierno central, el Ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha reforzado esta crítica, señalando directamente a la Comunidad de Madrid por sus políticas fiscales. "Un agujero fiscal en el que, regalándole el dinero a los ricos, vacían el resto de las comunidades", ha detallado.

Urtasun ha defendido la necesidad de una reforma fiscal a nivel nacional y ha insistido en que la aplicación de la Ley de Vivienda debería ser una prioridad para todas las comunidades autónomas, criticando a Díaz Ayuso y a otros gobiernos autonómicos del PP por no implementarla.

Ante estas acusaciones, los populares han respondido con firmeza. Azcón ha criticado al gobierno central por no resolver los problemas de vivienda en Aragón durante los ocho años en los que el PSOE ha estado gobernando allí. "No han sido capaces de solucionar los problemas de vivienda de nuestra comunidad, y ahora vienen a amenazarnos con que no nos van a dar más fondos", ha expresado.

Feijóo, además, ha denunciado que el gobierno está "cercado por la corrupción" y es "rehén de sus socios y de sus mentiras". "España tiene un gobierno insostenible, que nos dirige directamente hacia la decadencia", ha defendido, concretando que "España merece un gobierno libre de abusos de poder".

