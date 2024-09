Ayuso insta a los presidentes del PP a rechazar reuniones con Sánchez: "Esto va de España, no de dinero"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado a los presidentes autonómicos del Partido Popular que no participen en reuniones bilaterales con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Durante un acto del Grupo Parlamentario Popular en Arganda del Rey, Ayuso argumentó que Sánchez busca dividir a las autonomías con la intención de "blanquear la ruptura territorial" y debilitar la postura del PP frente al Gobierno.

Ayuso acusó a Sánchez de "utilizar las instituciones de todos" para "justificar el robo que planea a Madrid", y advirtió que el Gobierno central podría intentar "sobornarles uno a uno en La Moncloa" para consolidar su estrategia de división territorial. "Esto no va de dinero, va de España. Es un Gobierno que malgasta el dinero de todos", señaló la dirigente madrileña.

En su intervención, Ayuso insistió en que la intención del presidente es que la postura del PP y la del Gobierno se unan, lo que a su juicio diluiría la figura de su líder, Alberto Núñez Feijóo. "Yo le pido a los presidentes de las comunidades autónomas que no compren la estrategia de Sánchez y de su cómplice Montero, la reconocerán por ser la señora que, de tanto aplaudir, genera más energía eólica que todo el mundo", ironizó Ayuso.

Ayuso quiere que se incluyan todas las autonomías

La presidenta de la Comunidad de Madrid destacó la importancia de abordar los temas regionales en un marco más amplio, que incluya a todas las autonomías. "Yo me niego a hablar solo de Madrid", enfatizó, agregando que "lo que ocurra en cualquier rincón de España es cosa de todos". Ayuso fue clara al afirmar que los presidentes autonómicos no deberían negociar ni hablar "de terruños" mientras no haya una Conferencia de Presidentes convocada.

Además, Ayuso instó a sus compañeros de partido a que, si se lleva a cabo una reunión, sea con todos los presidentes del PP presentes, y que había que evitar los encuentros individuales. "Este Gobierno va a intentar sobornarles uno a uno en La Moncloa", alertó, llamando a la unidad entre las autonomías gobernadas por su partido.

Responsabilidades comunes, no intereses particulares

En su discurso, Ayuso subrayó que la responsabilidad de los líderes regionales va más allá de los intereses particulares de sus comunidades. "Los ciudadanos nos han elegido para hacer lo correcto, no lo conveniente", afirmó. "El día que dejemos de entender que España está por encima de todo esto, cada comunidad autónoma se va a quedar sola y, por supuesto, va a quedar completamente empobrecida".

Esta petición de la presidenta de la Comunidad de Madrid se enmarca en un contexto donde la tensión política va en aumento y donde el anuncio de Sánchez de iniciar una ronda de reuniones bilaterales con todos los presidentes autonómicos ha sido visto por el partido de la oposición como una maniobra para dividir y debilitar la oposición a nivel territorial.

