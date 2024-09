La financiación autonómica amenaza la estabilidad del Gobierno

El debate sobre la financiación autonómicasigue caldeando el ambiente político y amenaza la estabilidad del Gobierno. Esta jueves, en el Congreso de los Diputados, va a tener lugar una votación clave. El gobierno volverá presentar la senda de déficit para su aprobación. Es su segunda oportunidad y todo apunta a que volverá a caer con el no de Junts y el PP , lo que frenaría otra vez los nuevos presupuestos del ejecutivo.

El ministro para la Transición Digital y la Función Pública, Óscar López, ha reprochado este sábado a los populares que no les tiendan la mano. "El PP, que está con una mano reclamando más recursos para las comunidades, con otra dice que va a votar en contra de una senda de gasto". López asegura que esto supondrá recortar 12.000 millones de euros a las comunidades y a los ayuntamientos en los próximos dos años.

Sobre lo que no ha querido dar mas detalles el ministro, es sobre la última reunión mantenida en Suiza entre el PSOE y Junts. Ha evitado confirmar su celebración y tampoco ha hablado de su contenido. Según ha indicado, el PSOE siempre ha confirmado y ha "explicado con transparencia y normalidad" las reuniones que ha tenido, por lo que será el partido "el que confirme o no las reuniones que se produzcan y dé cuenta de ellas".

Junts y ERC dejan en el aire su apoyo

Con este encuentro, el PSOE intenta reconducir su relación con Junts, pero su líder, Carles Puigdemont, ha asegurado en sus redes sociales que el voto de su grupo en el Congreso en relación a la senda de déficit "no se decidirá con el objetivo de estabilizar o de desgastar", sino que dependerá de las negociaciones que se planteen. El expresidente fugado se ha pronunciado así sobre la posibilidad de que Junts apoye algunas iniciativas del PP para romper el bloque de investidura, sin aclarar el sentido del voto de su partido respecto al techo de gasto, la base para confeccionar los presupuestos generales del Estado.

Los socialistas no tienen atado el apoyo de Junts, y tampoco el de ERC. La secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, ha advertido este sábado al PSC que si no cumple lo acordado para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y no "hay avances rotundos" sobre la financiación "será prácticamente imposible entrar en la negociación de los presupuestos".

Críticas en las filas socialistas y la oposición

El PP sigue elevando el tono en la cuestión de la financiación en Cataluña. La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP, Ester Muñoz, le ha afeado al Gobierno que hable de presupuestos en Suiza con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y, a la vez, se niegue a llevar a la Conferencia de Presidentes el debate sobre la financiación autonómica.

Críticas entre los barones populares, pero también entre los socialistas. Hoy ha sido el ex secretario general del PSOE extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra el que ha defendido su re rechazo como una obligación para él por ser socialista y ser extremeño. "Si no le gusta a Ferraz, mala suerte" ha zanjado. Rodríguez Ibarra ha reconocido que cometieron un error quienes hicieron la Constitución "aceptando el cupo vasco y navarro", al consentir que "los dos derechos históricos de esas dos comunidades prevalecieran sobre los derechos ciudadanos de una Constitución del siglo XX", algo que ha calificado de disparate.

