Fernando Simón: "La mascarilla no es clave para controlar la transmisión"

Fernando Simón fue entrevistado por Jordi Évole y como no podía ser de otra forma, buena parte de las preguntas al director del CCAES giraron alrededor de cómo se había actuado ante la pandemia de coronavirus.

En una de las cuestiones, Évole le recordó a Simón que al principio restó importancia al hecho de llevar mascarilla. El director del CCAES sigue pensando igual: "La mascarilla no es la clave para controlar la transmisión. Es clave si no puedes mantener otras medidas. Es clave que la lleve quien está enfermo, no sabemos quién está enfermo y por lo tanto que la lleve cualquiera por si acaso".

Fernando Simón destaca la importancia de detectar cuanto antes los contagios y reconoce que la mascarilla es importante porque no sabemos quien es positivo, pero no es un elemento clave a la hora de frenar la pandemia de coronavirus.

Aunque llevamos un año ya de pandemia, no así de uso obligatorio de mascarilla. Este se impuso a finales del pasado mes de junio. Durante la entrevista, Fernando Simón también respondió otras preguntas controvertidas como por ejemplo si es de derechas o de izquierdas.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias mostró su lado más sincero respondiendo las preguntas de Évole y asegurando que confía en la responsabilidad de los ciudadanos de cara a respetar las restricciones por la pandemia en Semana Santa.

Simón confía en que España llegue al objetivo de haber vacunado al 70% de su población para finales de verano y descarta un posible futuro en la política: "soy demasiado bocazas".