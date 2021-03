Fernando Simón descarta que en un futuro pueda dedicarse a la política pero revela su orientación política: "Creo que se me nota"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, ha descartado que pueda dedicarse en un futuro a la política.

En una entrevista en 'La Sexta' ha apuntado que es "demasiado bocazas" para ello. "No soy político ni lo seré, no creo que aguantara en el mundo político, hay que tener una capacidad de resiliencia mucho más fuerte de la que tengo", ha aseverado.

Al ser preguntado por su ideología política, Simón se ha sincerado: "Creo que se me nota. Yo soy muy social. Tenemos que preocuparnos por las personas que tienen necesidad, los que tienen las necesidades cubiertas me preocupan poco. Somos una población y no entiendo cuando los desfavorecidos son tratados como de otra especie y más sabiendo que el nivel socioeconómico de las familias tiene mucho que ver con el futuro de sus hijos".

Sobre las restricciones de movilidad en Semana Santa, Simón ha alertado que ahora el nivel de ocupación de las UCI es "similar al máximo de la segunda ola". "Son estas diferentes, pero estamos en riesgo", ha señalado el experto, que ha incidido en que "el punto de partida de nuestro sistema asistencial es mucho peor que en la segunda ola".

Simón se ha mostrado confiado este domingo en que España llegue al objetivo del 70% de la población vacunada contra el coronavirus para el verano: "Las vacunas van a empezar a llegar con más frecuencia y cantidad a partir del mes que viene. En abril el incremento de la población vacunada será enorme, y los objetivos de vacunación, tanto de los mayores de 80 años a finales este mes, y del 70% de la población general para el verano. Yo creo es muy factible que se consiga".