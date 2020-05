Fernando Simón asegura que las mascarillas FFP2 "no están recomendadas para población general"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que las mascarillas FFP2 "no están recomendadas para población general". "Si las llevan, bien, pero no es una recomendación generalizada" , ha señalado el epidemiólogo, indicando que en circunstancias normales no es necesaria tanta protección.

En la rueda de prensa, Simón ha explicado que este tipo de mascarilla ofrece una "protección al máximo" y sólo son necesarias cuando el objetivo es interactuar con personas infectadas de coronavirus o proteger a alguien muy vulnerable, pero que en circunstancias normales "no son necesarias".

Así, ha explicado que todas las mascarillas protegen en ambas direcciones -a quienes no estén infectados y a quienes no quieren infectar a otros- "pero unas protegen mejor en una dirección que en la otra", por lo que a la hora de escoger el tipo de mascarilla es necesario conocer el grado de infección de quien la va a utilizar o el grado de vulnerabilidad de la persona a quien se quiere proteger.

"Cuando hay que proteger a alguien al cien por cien buscamos mascarillas que prevengan la infección al máximo, las FFP2, pero en los casos normales no son necesarias", ha señalado Simón, para quien las mascarillas quirúrgicas resultan más aconsejables dado que son "más llevaderas y más asequibles".

"Me parece bien que quien tenga una FFP2 la utilice, le va a proteger a él y a los demás; pero lo que nos interesa no es tanto proteger a todo el mundo sino a los vulnerables", ha apuntado Simón sobre las mascarillas que la Comunidad de Madrid está distribuyendo gratuitamente en las farmacias.