Felipe González recuerda que el padre de Nicolás Redondo le convocó una huelga: "Nunca se me ocurrió la expulsión"

El Partido Socialista toma una decisión drástica y expulsa al que fuera líder del PSOE de Euskadi (PSE), Nicolás Redondo Terreros. Según los socialistas la expulsión del partido se produce por el "reiterado menosprecio a las siglas". Se trata del segundo expediente abierto a Nicolás Redondo en dos años ante el cual no presentó alegaciones.

El expresidente del Gobierno, Felipe González, no ha dudado en mostrarse crítico ante esta decisión del PSOE y ha recordado que el que fuera histórico líder de UGT Nicolás Redondo Urbieta, padre de Nicolás Redondo Terreros, convocó una huelga general en diciembre de 1988 contra su Gobierno "y nunca se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con la expulsión".

"Nicolás Redondo padre me hizo, convocó una huelga general siendo parlamentario, por el tema de las pensiones, de la reforma, y nunca se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con la expulsión", sentencia González. "Y era una cosa seria, no era una opinión", zanja.

Redondo se entera de su expulsión mientras come con Aznar

Los socialistas Nicolás Redondo Terreros y Joaquín Leguina, ahora expulsados del PSOE, mantuvieron un encuentro, al que acudió también el expresidente del Gobierno José María Aznar. Fue una comida que se celebró este jueves y en la que, al parecer, hubo "muchas coincidencias" sobre la situación política. Así lo ha confirmado a EFE el expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina.

Fue durante este encuentro con Leguina y Aznar cuando Redondo se enteró de que había sido expulsado del Partido Socialista por "el reiterado menosprecio" a las siglas del partido.

La expulsión de Nicolás Redondo del PSOE

Redondo se había convertido en una de las voces críticas dentro del PSOE. En sus declaraciones cuestionaba la gestión que estaba realizando el presidente en funciones y líder del partido, Pedro Sánchez.

Por ejemplo, ha arremetido contra la aprobación de la ley de memoria democrática, los pactos del PSOE con ERC y EH Bildu y la reforma de los delitos de sedición y malversación. También se ha mostrado en contra de las exigencias de Carles Puigdemont para apoyar a Sánchez en el caso de una hipotética investidura, la amnistía.

Hace unos días, Nicolás Redondo afirmó en declaraciones a 'Europa Press' que consideraba una "inmoralidad" formar gobierno con los apoyos del partido de Puigdemont porque el expresidente catalán huido de la justicia pretende "destruir el sistema del 78, romper la ciudadanía española y establecer una sociedad de privilegios y medieval". Incluso llegó a decir en 'Canal Sur' que la ley de amnistía "estaba hecha y a la espera del mejor momento para sacarla adelante".

Pero no es el único barón socialista que rechaza la amnistía. También han manifestado du descontento socialistas históricos como Felipe González -que admitió que le costó votar al PSOE en las últimas elecciones generales - o Alfonso Guerra.

El PP vasco: "La Inquisición se instala en Ferraz"

Desde el Partido Popular (PP) también se han manifestado sobre la expulsión de Redondo y Carlos Iturgaiz, presidente del PP vasco, asegura que "la Inquisición se instala en Ferraz".

También el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lamenta la expulsión de Nicolás Redondo del PSOE y afirma que políticos cómo el "son necesarios para España". "El PSOE se ha convertido en la secta de Sánchez", expresaba Esperanza Aguirre, en el programa de Antena 3, 'Espejo Público', quién ve la amnistía "como un disparate".