Nicolás Redondo, expulsado del PSOE por su "reiterado menosprecio" a las siglas

Nicolás Redondo deja de ser militante del PSOE. No han habido más amonestaciones. El partido ha expulsado al histórico dirigente vasco por su "reiterado menosprecio" a las siglas. Redondo ha sido contundente contra la formación por un posible pacto de amnistía con el independentismo catalán. Hace dos años ya fue amonestado por fotografiarse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La dirección federal del PSOE aprobó el lunes la expulsión definitiva.

Ferraz defiende que "ocho millones de votantes merecen respeto, y también una organización con 140 años de historia". Así lo han detallado fuentes del partido a Servimedia y como ha adelantado elDiario.es. Desde el PSOE alegan que Redondo "no hizo alegaciones para defenderse durante el proceso". Pedro Sánchez no estuvo en la reunión del lunes por ser positivo en Covid-19.

Nicolás Redondo Terreros participó en un acto de campaña de Ayuso en septiembre de 2021. En aquel momento no fue expulsado como si lo fue el expresidente de la comunidad madrileña Joaquín Leguina. Redondo pidió disculpas y el PSOE lo archivó. Debía ser expulsado porque "no hacerlo era un agravio comparativo con el resto de militantes que sí cumplen con sus obligaciones como militantes".

Duras críticas al PSOE

Tras numerosas manifestaciones contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, Nicolás Redondo no militará más en el PSOE. Afirmó desde el club de opinión que fundó que la actual legislatura "se situará en la lista de los episodios más bochornosos de nuestra historia moderna. El camino para el nombramiento de Francina Armengol como presidenta de la Mesa del Congreso lo calificó como "un secuestro por un prófugo", en alusión a Carles Puigdemont.

"No representa la izquierda que España necesita". "El PSOE debería saber que en política no se puede hacer todo lo que no es delito", "La España retrasada, de pandereta, al que el resto de los europeos vieron durante tiempo como una anomalía", son algunas de las manifestaciones de Redondo en este club de opinión.