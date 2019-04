Felipe González pide al PP y al PSOE que antepongan los intereses de España

EN UNA ENTREVISTA

El exdirigente socialista Felipe González ha instado a su partido y al PP a dejar "a un lado la preocupación por su futuro" y que "antepongan los intereses de España" y les recomienda no impedir que el otro forme Gobierno "si ellos mismos no lo pueden lograr". Sobre Podemos, dice que su actitud es "arrogante" y que no pretende reformar, sino "liquidar el marco democrático de convivencia". Sobre el pacto entre el PP, PSOE y Ciudadanos, dice que no lo desea "de ninguna manera" porque le parece "una propuesta que nace de un fracaso".