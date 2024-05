Pedro Sánchez, sobre la posibilidad de que el PSC facilite un gobierno de Puigdemont: "Completamente descartado"

"Completamente descartado" así de rotundo se ha mostrado Pedro Sánchez ante la posibilidad de que el PSC facilite un gobierno de Carles Puigdemont en Cataluña. El 12M ha dejado un tablero político catalán en el que los pactos son imprescindibles para conseguir la gobernabilidad, pero desde Moncloa están convencidos que los resultados de las elecciones catalanas lo que indican es que la ciudadanía ha dicho "se acabó" y asegura Sánchez: "Todos los caminos conducen al mismo protagonista, y es que el ganador es Salvador Illa".

El jefe del Ejecutivo rechaza tajantemente la posibilidad de sacrificar la victoria de Salvador Illa. "Eso está completamente descartado, creo que el pasado 12 de mayo hay varias lecturas que son indiscutibles. La primera de ellas es que el independentismo por primera vez no suma una mayoría parlamentaria. En segundo lugar, que la opción que ha ganado las elecciones es una opción que apostó claramente por el entendimiento, el diálogo. En tercer lugar que hay una opción progresista mayoritaria desde el punto de vista parlamentario y, finalmente, que la derecha y la ultraderecha continúan siendo minoritaria. Con lo cual el pasado 12 de mayo, si hubo un triunfo fue el de la convivencia, el acuerdo y la superación de los conflictos a partir de la política" ha dicho en una entrevista en laSexta.

Sobre los órdagos que ha lanzado Carles Puigdemont directamente a Moncloa, Sánchez parece no amilanarse y le recomienda "asumir la realidad" al tiempo que deja caer que el expresidente huido se está 'haciendo un Feijóo'. "He escuchado al señor Puigdemont sobre la lectura de las elecciones del pasado domingo. A ver, el señor Feijóo entonces quería ganar las elecciones y quería sumar una mayoría parlamentaria con el señor Abascal, tuvo un primer puesto, pero no obtuvo una mayoría parlamentaria y no logró formar Gobierno, pese a intentar la investidura; el señor Puigdemont está en una situación muy parecida. El quería ganar las elecciones, quería sumar una mayoría independentista y no ha logrado ni una cosa ni la otra".

Sobre la investigación a su esposa: "Aquí no hay caso, hay fango"

Asegura que le resulta "irónico ver ahora al PP echar de menos el 'procés'" para criticar que mientras en Cataluña, los populares "dicen que está muerto" mientras en Madrid defienden que "está más vivo que nunca". Y reprocha que "en lo único que están de acuerdo, tanto en Cataluña como en Madrid, es su alineación con el discurso xenófobo de la ultraderecha". Y en este sentido bromea al decir que "está encantado" de que el PP celebre sus resultados del 12M aunque lo que haya ocurrido es que en porcentajes el 20% que venían recabando entre Ciudadanos, PP y Vox, "ahora es PP y Vox".

Afirma que hasta la fecha Puigdemont no le ha mandado ningún mensaje ni de forma directa ni indirecta y defiende que lo que no "aceptaría la sociedad catalana es la repetición electoral".

Sobre los 5 días de reflexión

Convencido de que su mujer, Begoña Gómez, no cometió ninguna irregularidad reitera que "aquí no hay caso, hay fango". La próxima semana comparecerá para explicar el papel de su pareja en las las contrataciones en cuestión aunque hoy en Al Rojo Vivo ha explicado que las "cartas" de la polémica no son tal sino "declaraciones de interés a un concurso donde además de la cátedra de mi esposa había una treintena de instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid. Luego la empresa que contrata anuncia que solo va a hacer colaboraciones con 18 empresas tecnológicas, por lo tanto no la empresa de la que fue objeto declaración de interés de mi mujer y en la contratación tampoco se incorporó esa declaración de interés".

Sobre los cinco días que se tomó para reflexionar, después de que un juzgado abriese diligencias contra su pareja, explica que "muchas veces nos olvidamos de que detrás de los políticos hay personas, a las cuales les afectan los ataques injustos que se puedan hacer a personas a las que se quiere y que además no cuentan con las herramientas políticas para poder defenderse".

Reconoce que "fueron días difíciles" para él pero que una vez ha decidido seguir adelante "no me van a quebrar".

Reconocimiento del Estado de Palestina

Pedro Sánchez ha anunciado que el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Ejecutivo no tendrá lugar en el Consejo de Ministros de este martes sino "en los días siguientes", ya que tienen que coordinarse con otros países para hacer un reconocimiento conjunto.

No obstante, ha comentado que en su comparecencia en el Congreso de los Diputados el próximo miércoles estará "en condiciones de clarificar" el día concreto de esta declaración.

