Felipe González: "Ha habido muchos más asesinados con un tiro en la nuca en Ucrania que en Gaza"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha acudido este jueves como invitado al programa de 'El Hormiguero' (Antena 3) y ha conversado sobre los asuntos de actualidad nacional e internacional, como el caso de Javier Milei, la invasión de Ucrania o la guerra en la Franja de Gaza.

González ha comenzado diciendo que España es un "país curioso" porque no es previsible "lo que va a pasar mañana ni lo que pasó hace 10 meses". "Ahora no hay proyecto de país, por eso me siento huérfano", asegura durante su entrevista. Él es una de las voces críticas con la actual cúpula socialista y, en especial, contrario a la ley de amnistía.

"Oigo hablar en el partido -PSOE- de que van a hacer una corriente, espero que sea de aire fresco porque que se note que hay diversidad de opiniones", dice. Además, no ve bien que hayan abierto un expediente a Javier Lambán "por hacer lo que decía el partido el 23J". "¿Quién se atreve a discrepar ahora?", formula.

"¿Por qué no hemos roto con Rusia?"

El expresidente Felipe asegura, hablando de los conflictos internacionales, que hay una crisis diplomática con Argentina. También se ha referido a las palabras de Yolanda Díaz (Sumar), diciendo que Palestina "será libre desde el río hasta el mar", un eslogan usado por Hamás y asegura que han habido "muchos más asesinados con un tiro en la nuca en Ucrania que en Gaza".

"¿Por qué no hemos roto con Rusia, que ha invadido Ucrania?", se pregunta Felipe González en 'El Hormiguero'. "Hay muchísimos más muertos por la criminalidad de Putin en Ucrania que el horror que estamos viviendo en Gaza después de un atentado terrorista horrible producido por Hamás...", asegura.

Además, he oído "a esta mujer de... Sumar -dice tras un lapsus- como resta más que suma (...) La he oído decir que reconocer el Estado palestino está bien, pero no es suficiente, que es desde el Jordán hasta el Mar, ¿pero quién le habrá contado eso? Eso es toda Palestina, por tanto, quiere decir que hay que echar, como dicen los iraníes, a los judíos al mar (...) que me aclaren como se arregla un conflicto así".

González admite estar "preocupado" con la invasión de Ucrania por parte de Rusia: "Ha habido muchos más muertos, muchas más fosas comunes, muchas más asesinados con un tiro en la nuca, atados de pies y manos, en la invasión de Ucrania", lamenta.

Está de acuerdo con defender "de verdad la vida de todos los inocentes" y con movilizarse "para parar la masacre en Gaza" pero advierte de que no se debe perder de vista "la complejidad de lo que está pasando", asegura. "Porque que nos dé las gracias Hamás no nos interesa nada, más bien que suelte a los rehenes, ¿o los va a dejar morir poco a poco?", añade.

El presentador del programa de Antena 3 le pregunta si cree que esto puede derivar "en un conflicto internacional". "Todavía no", responde. "Pero no se sabe...", añade.

Amnistía y Puigdemont

El expresidente socialista es una voz crítica dentro del PSOE con la aprobación de la ley de amnistía. "El Gobierno habla de una coalición progresista, pero a mi Puigdemont no me lo pareció", asegura refiriéndose a cuándo se lo presentaron.

"¿Cómo vamos a pedir perdón a los que rompen la convivencia?", se pregunta. "La política del perdón ha funcionado en Cataluña", dice refiriéndose a las últimas declaraciones de los líderes políticos actuales. "Será que nos ha perdonado Puigdemont, ese será el perdón, porque no ha habido ningún perdón, no ha habido más que el arrodillamiento del Estado frente a un señor que se fugó de la justicia", sentencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.