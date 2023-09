Felipe González: "Me costó votar al PSOE; los cimientos democráticos llevan tiempo siendo atacados"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, afirma que votó al PSOE en las últimas elecciones, aunque admite, tras una breve pausa, que le costó más que en otras ocasiones. "Sí, voté al PSOE, voté por correo", aseguraba en una entrevista en el programa de Onda Cero, 'Más de uno'.

"Estoy preocupado, estamos viviendo un momento extraordinariamente delicado desde hace algún tiempo. El problema de esta sociedad (...) es que vivimos el día a día y no tenemos en cuenta lo que está debajo. Los cimientos en los que se fundamenta la convivencia no se ven, pero sin los cimientos se puede caer el resto", explica González, quién considera que hay "demasiada confusión".

Añade que los cimientos, el pacto constitucional de convivencia "llevan cierto tiempo siendo atacados". "Quiero que los ciudadanos sepan que este no es un buen camino", insistía casi al finalizar la entrevista.

También ha conversado sobre las minorías, las mayorías políticas y la unidad territorial. Y de la visita de Yolanda Díaz a Puigdemont. Incluso del ascenso y descenso de los partidos políticos como Vox, que perdió varios escaños en los últimos comicios, la 'desaparición' de Podemos y de Sumar. Incluso de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular. "Creo que se han equivocado a partir de las municipales...".

Felipe González no ha querido hablar del líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y reconoce que, aunque sigue votando al PSOE, se siente 'huérfano'. "Quiero ver el proyecto de país. No voy a hablar de Pedro Sánchez (...) El proyecto de una mayoría progresista no me gusta, tengo derecho a decirlo, no nos lleva a ninguna solución. ¿Siento orfandad? Sí. Y me temo que no estoy solo, sino acompañado de muchos españoles", aclaraba.

¿Amnistía y autodeterminación?

El expresidente del Gobierno ha dedicado varios minutos a hablar sobre la amnistía y la autodeterminación. Un tema clave en España y Cataluña. Considera que el presidente del Gobierno debe decir "con claridad" que si se actúa en el marco de la Constitución, ahí "no cabe la amnistía ni la autodeterminación".

"Es posible que la Constitución tenga un margen de flexibilidad", admite Felipe González, aunque reconoce que esto "no es un chicle que se adapta al deseo particular". "¿Quieren modificar -la Constitución-? Tienen que votar todos los españoles", aseguraba en el programa de Alsina.