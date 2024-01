Feijóo critica "el desmoronamiento del desgobierno" ante el 'no' de Junts a los reales decretos

Alberto Núñez Feijóo se ha pasado este martes por la mañana por el programa 'Más de uno' de Onda Cero. Allí, entrevistado por Carlos Alsina, el presidente del PP se ha mostrado contundente con la situación actual del Gobierno: "Estamos ante el desmoronamiento del desgobierno". Unas palabras que llegan apenas un día antes de que el Congreso tenga que votar los tres primeros decretos de la legislatura y que, salvo sorpresa, los de Pedro Sánchez ya saben que cuentan con el 'no' de Junts y Podemos.

"Nunca un presidente había hecho el ridículo en tan poco tiempo"

Una negativa que hace peligrar la reforma del subsidio de desempleo; el decreto ómnibus con reformas en Función Pública, Mecenazgo o Justicia; y la prolongación de las medidas anticrisis. Y ante este panorama, Feijóo ha puesto de manifiesto no solo el escaso apoyo del Gobierno, sino el ridículo que están haciendo: "Nunca un Gobierno y un presidente tienen menor respaldo social, menor respeto en el ámbito de sus socios y nunca un presidente había hecho el ridículo en tan poco tiempo", ha manifestado durante la entrevista.

"No son los intereses de los españoles, sino los intereses personales y políticos del PSOE y sus socios" los que están en juego, ha querido resaltar el líder de la oposición. No sin también incidir en que en que el Partido Popular no ha sido consultado en ningún momento sobre estos reales decretos que se van a votar: "Parece razonable que el PP, que es el primer partido de España, no se convierta en el último recurso del Gobierno".

Feijóo anticipa el 'no'

En esta línea, Feijóo ya ha adelantado su 'no' en la votación y ha asegurado que su partido solo ayudará a aprobar los reales decretos en caso de que se incluyan algunas de las propuestas que han hecho, como la bajada del IRPF a rentas medias y bajas, del IVA en los alimentos incluyendo carnes y pescado o mantener la rebaja del IVA de la luz. Propuestas que, según ha confesado el 'popular', no aparecen por ningún lado: "Todo lo que hemos planteado no está".

"Cuando construyes un muro tienes un riesgo: chocar contra tu propio muro"

"Salvo que el Gobierno lleve al Consejo de Ministros la semana que viene, la bajada del IRPF, el IVA de la carne, el pescado y la conserva y el IVA de la luz y el gas al 5% (...) Si eso es así, el real decreto podría salir", ha puesto el dirigente del PP como condición.

"El Gobierno dijo que con el PP no se gobierna, después construyó un muro. Cuando construyes un muro tienes un riesgo: chocar contra tu propio muro. Este Gobierno ha chocado con su propio muro", le ha dicho Feijóo a Alsina en relación a esa reunión que pidieron los 'populares' con las vicepresidentas María Jesús Montero y Teresa Ribera y que estas declinaron.

"Estamos ante un salto al vacío", avisó ya Feijóo este lunes. En menos de 24 horas sabremos cómo acaba toda esta historia.