Feijóo condena "la deriva belicista que recorre el mundo" y reclama "contención" y "desescalada"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado este viernes "la deriva belicista que recorre el mundo" y señala que su partido quiere una España que no sea "espectador ni lastre" para la Unión Europea, sino un socio leal que participe en las citas europeas donde se decide todo.

Feijóo ha compartido estas declaraciones en el European Pulse Forum 2026, organizado entre Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona. Estas palabras llegan después que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmase esta semana que España fue invitada a la cumbre de Londres sobre la apertura del estrecho de Ormuz y rechazó su participación.

El líder popular se ha comprometido a que, si gobierna, España participará en citas y espacios de decisión: "Para mí es tan inaceptable que el Gobierno de España se autoexcluya de ellas como que no sea convocada a ellas por falta de confianza de sus socios".

Condena la "deriva belicista que recorre el mundo"

El líder de los populares ha comenzado su intervención manifestando una "la condena inequívoca a la deriva belicista que recorre el mundo" y afirma que Europa es "un proyecto de paz" que les obliga a "proclamar insistentemente", como ha hecho el PP "desde el primer día", que "la contención, la desescalada y la diplomacia es el único camino en el que Occidente se reconoce".

"Tener razón no significa actuar sin ella", y llama a defender los valores europeos ante los regímenes que matan a ciudadanos, vulneran derechos, persiguen mujeres y oprimen homosexuales.

El jefe de la oposición considera que no existe el derecho internacional sin derechos humanos y pide no acomodarse en las tiranías. "Ningún país europeo debería aceptar felicitaciones de organizaciones terroristas ni de dictadores sin abochornarse, sin revolverse o desmarcarse", señala. Además, Feijóo reclama que en estos tiempos "la mesura sustituya a la barbarie".

Abrir los ojos ante "algunas verdades desagradables"

Ante las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de que EE.UU. pudiera abandonar la OTAN, Feijóo ha asegurado que "la OTAN es el mejor instrumento para garantizar la seguridad a los dos lados del Atlántico".

También ha instado a la Unión Europea a "abrir los ojos a algunas verdades desagradables" si quiere seguir siendo un actor decisivo, y advierte de que la seguridad y la autonomía estratégica de Europa ya no están garantizadas.

Asimismo, Feijóo ha afirmado que hay socios a quienes "inquieta que España haya abandonado" a sus aliados occidentales con nuevas alianzas tecnológicas que contradicen los acordado por la UE, en alusión al vínculo del Gobierno de Pedro Sánchez con China. Precisamente el jefe del Ejecutivo viaja la próxima semana a Pekin.

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