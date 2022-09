Feijóo aceptará reunirse para renovar el CGPJ si Sánchez acepta las condiciones del PP

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que aceptará reunirse con Pedro Sánchez para abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siempre y cuando el presidente del Gobierno acepte las condiciones del principal partido de la oposición. Estas declaraciones llegan después de que el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, instase a PSOE y PP renovar el Poder Judicial bajo amenaza de dimisión.

Feijóo lanza su mensaje durante una conversación informal con los periodistas en el Tribunal Supremo (TS) tras la inauguración del año judicial. Estaría dispuesto a reunirse con Sánchez cuendo le llame. Aunque lo hará bajo las condiciones fijadas por el PP antes de bloquearse la negociación. ¿Cuáles son las condiciones del grupo popular?

El expresidente de la Xunta recuerda que las condiciones son para mantener un mínimo principio de "independencia y decoro". Entre ellas se encuentran que un ministro no pueda pasar a la Fiscalía General del Estado al día siguiente de cesar o a presidir una sala del Tribunal Supremo; que para acceder a la carrera judicial sea necesario un concurso oposición o que para ser magistrado del TS sea necesario disponer de 25 años dictando sentencias.

Feijóo dice que la dimisión de Lesmes "no tendría sentido"

Respecto a las palabras recientes de Lesmes, el líder del Partido Popular dice que "no tendría sentido que dimitiese" ya que es el capitán del barco y no quiere una dimisión a nivel colectivo. No obstante, ha valorado de "sensato" el discurso del presidente del CGPJ y acusa al Gobierno de "intervencionismo" por el nombramiento de dos magistrados que correspondía nombrar en el TC.

Sobre el debate con Pedro Sánchez en el Senado, Núñez Feijóo ha aseverado este miércoles en 'Espejo Público' que pensaba que "él (Sánchez) me iba a trasladar su plan y no me ha traído ninguno". Asimismo, ha indicado que cree que "se arrepiente más el presidente" sobre la celebración del debate que él mismo.