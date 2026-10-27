Muere Cristina Calero, diputada autonómica de Coalición Canaria, a los 35 años

Triste noticia la conocida este martes. La diputada de Coalición Canaria en el Parlamento autonómico Cristina Calero, ha muerto a los 35 años. Ingresó el lunes por la noche en el hospital por una indisposición. Su partido ha señalado que "estamos rotos. Nos deja demasiado pronto, pero nos legó una huella imborrable de entusiasmo, trabajo incondicional y amor por su tierra. Nuestro cariño a toda su familia y amigos. Hoy perdemos a una gran compañera y amiga. Descanse en paz", ha publicado el partido en su grupo parlamentario.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado su pesar en sus redes sociales: "No encuentro palabras que pongan sentido a esta pérdida". "Cris fue, ante todo, una persona que transmitía luz, alegría y entusiasmo por su gente, por Lanzarote y por Canarias", ha rememorado el presidente, para quien "en la vida política y parlamentaria, representó la mejor versión de la juventud comprometida". El presidente transmite su abrazo más sentido y todo su afecto "a sus seres queridos y a todos los que ya la echamos de menos".

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado "impactado" con el "inesperado" fallecimiento de la joven diputada canaria. "Mis condolencias a sus familiares, amistades, y a todos sus compañeros y compañeras de Coalición", ha comentado. De la misma forma, el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha precisado sentirse "consternado" por la pérdida y ha resaltado que es una "pérdida tristísima e inesperada" que le deja "sin palabras".

Cristina Calero García

Cristina Calero García era diputada del Parlamento de Canarias por la circunscripción de Lanzarote, e integrante del Grupo Nacionalista Canario desde julio de 2023. Anteriormente, fue concejal de Actividades y Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de Arrecife.

Licenciada en Biología, contaba con másteres universitarios en Profesorado en Educación Secundaria y en Desarrollo Regional, además de formación en liderazgo político y gobernabilidad y en gestión y promoción de la innovación.

Su experiencia profesional estuvo vinculada a la enseñanza como profesora de Secundaria y Formación Profesional, además de al desarrollo de proyectos de educación, empleo y sostenibilidad. También coordinó iniciativas medioambientales y educativas y desempeñó labores de relaciones externas en la Fundación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.