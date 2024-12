El exministro Ábalos fue 'mano derecha' de Pedro Sánchez: ascenso y caída de la "piedra angular" del PSOE

El exministro José Luis Ábalos fue cesado de su cargo en 2021. Aún así, en 2023 el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) lo puso de nuevo en sus listas. Sin embargo, cuando saltó el 'caso Koldo' el partido le dio la espalda y pasó a formar parte del Grupo Mixto.

José Luis Ábalos ha sido la 'mano derecha' del presidente Pedro Sánchez durante años. Fue como la "piedra angular" del Partido Socialista. Ejerció como secretario de organización del partido. También formó parte del Gobierno, primero pasó por la cartera de Fomento y después como ministro de Transportes. Hasta que un día deciden cesarlo. El presidente del Gobierno insistía hace unas semanas no aclara el porqué de esa decisión, aunque la desvincula de la posibilidad de que fuera porque conociera alguna actividad ilícita suya.

Sin embargo, el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, pedía explicaciones a Moncloa sobre el cese de José Luis Ábalos como ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, porque "hay muchos espacios de opacidad" en su destitución.

El ascenso y caída de Ábalos como 'mano derecha' de Sánchez

La trayectoria de José Luis Ábalos en el PSOE y miembro del Gobierno de Sánchez:

En 2017: Ábalos acompaña a Pedro Sánchez, en su recorrido por España y lo elige como hombre fuerte del partido. Ejerce de Secretario de Organización del PSOE.

En 2018: Ábalos defiende la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy. Un debate que giró contra la corrupción como eje central del debate.

En 2019-2020, ya el Gobierno: asciende al Ministerio de Fomento

En enero 2020-julio 2021: Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En 2021 es cesado.

En 2023: El PSOE lo vuelve a poner en sus listas en 2023.

Actualidad: es diputado del Grupo Mixto.

Muchos conocen a Ábalos como la persona que acompañaba a Pedro Sánchez. Su 'mano derecha'. El encargado de liderar la moción de censura que arrebató la presidencia de Rajoy y se la dio a Pedro Sánchez. Así fue como accedieron a La Moncloa. Entonces, ocupó la cartera de Fomeron.

Pero en su etapa como ministro se ha visto involucrado en el 'DelcyGate'. Y un año después, las incógnitas rodean su salida del Gobierno. Hasta que el pasado febrero estalla el 'caso Koldo'. La presunta trama de corrupción recibe el nombre de su ex asesor y hombre de confianza, que termina siendo detenido. El PSOE comienza a darle la espalda, Ábalos se niega a dejar el acta, y pasa al Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados.

Ábalos declara ante el juez

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha comparecido voluntariamente este jueves ante el Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo'.

En una declaración de tres horas, ha negado el presunto cobro de comisiones por la supuesta adjudicación irregular de los contratos para comprar material sanitario en plena pandemia y ha descargado responsabilidad en el que fuera su asesor, al que delegó la búsqueda de mascarillas.

"Creo haber dado las aclaraciones suficientes. Me he comprometido ahí mismo, a voluntad mía vaya, a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho", ha expresando ante los medios a su salida del tribunal.

Además, se ha comprometido con el juez entregar la documentación que acreditaría lo declarado.

