¿Qué supone que Ábalos pase al Grupo Mixto y mantenga su escaño en el Congreso?

El exministro de Transportes socialista, José Luis Ábalos, no ha cedido a las presiones de la cúpula y se ha negado a entregar su acta de diputado este martes 27 de febrero ante los medios de comunicación.

Además, el Partido Socialista ha decidido suspender de manera cautelar al exsecretario de Organización del partido de la militancia, comenzando un trámite que podría terminar con su expulsión del partido.

Ahora, son muchas las preguntas que se plantean en este escenario tras su negación de entregar el acta de diputado. ¿Qué supone que Ábalos siga con su escaño? ¿Podría peligrar la mayoría en algunas iniciativas de la cámara?

¿Qué supone que Ábalos mantenga su escaño en el Congreso?

Estas últimas horas no van a olvidarse en el PSOE porque Ábalos mantiene su escaño. Esta decisión supone que se va al Grupo Mixto y que siga teniendo derecho como aforado, es decir, solo podría ser juzgado por el TribunalSupremo.

Va a seguir percibiendo el salario de 3.142,14 euros como diputado, además de las dietas, el móvil y Tablet que les presta la Cámara Baja.

El PSOE, en este entramado, pierde un escaño y se queda con 120diputados, lo que supone un cambio en la aritmética parlamentaria. El voto de Ábalos podría influir en las mayorías simples y podría intervenir en los plenos.

Defiende su honorabilidad

En rueda de prensa ante los medios de comunicación, José Luis Ábalos ha defendido ante los periodistas su honorabilidad y su participación en ningún caso de corrupción: "No estoy acusado de nada", ha remarcado.

Ha resaltado haber "escuchado todas las voces a mi alrededor, las de quienes me detestan por mi ideología o trayectoria política, las que me desprecian porque desprecian mi propia humanidad y las de que, obviamente, aún me quieren, que tengo la suerte de que son muchos y muchas".

"Finalmente he decidido hacer caso a estas últimas porque me debo a las personas que efectivamente me aprecian, que son las que me han transmitido con sinceridad y generosidad el ruego de que siga adelante en la lucha, que no me rinda y que defienda mi honorabilidad", ha señalado.

Por último, ha espetado que no se ve con la obligación de hacer referencia al principio de presunción de inocencia y cree que renunciar ahora al escaño "se interpretaría como un signo de culpabilidad" que no asume y que sólo provocaría su "estigma no ya política, sino personal".

