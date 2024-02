Quién es Koldo García, el exasesor de Ábalos detenido por presunta corrupción en la compra de mascarillas

El que fuera 'hombre de confianza' del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil por un caso de presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia del coronavirus. Se trata de una operación que se ha saldado con 20 detenidos. La investigación se centra en presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, trafico de influencias y cohecho.

El exministro José Luis Ábalos se ha mostrado "estupefacto" y "muy decepcionado" por la detención del que fue su asesor y ha defendido en todo momento su gestión al frente del Ministerio de Transportes. Los medios de comunicación le han preguntado en los pasillos del Congreso, tras lo que ha asegurado no poseer información más allá de lo que aparece en la prensa. "No tengo ni idea, es que me he enterado ahora. Me he quedado estupefacto, ha dicho a los medios. No tengo más información que lo que he leído".

Más tarde, Ábalos ha reconocido la participación de Koldo García en la compra de las mascarillas durante la pandemia del COVID-19 "procurando varias empresas", aunque sostiene que todos los procesos se llevaron a cabo de manera legal.

"Maledicencias"

El presidente del Gobierno también se ha pronunciado sobre este tema. Sánchez ha rechazado que la detención del asesor del exministro esté relacionada con su salida del Gobierno, algo que supondría que él conocía de manera previa las presuntas irregularidades. Considera que se trata de "maledicencias" de la oposición, a los que recrimina no ser "tan celosos" con el caso del hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"En fin, que si yo sabía, o dejaba de saber, no dejan de ser maledicencias por parte de la oposición", ha remarcado tras las preguntas de los periodistas y de que la secretaria general del PP, Cuca Gamarra le reclamase explicar si la salida de Ábalos del Gobierno y de la secretaría de Organización del PSOE están relacionadas con el presunto caso de corrupción de García Izaguirre. "Si quieren que lo diga de manera mucho más rotunda, por supuesto que no", ha aclarado.

Estas declaraciones de Sánchez llegan desde Rabat, donde está de viaje oficial y después de haberse reunido con el primer ministro Aziz Ajanuch y el rey Mohammed VI, una visita que estaba pendiente desde la reunión de alto nivel de hace un año en Marruecos.

Detenidos su mujer y su hermano

Esta investigación de la Audiencia Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afecta a 20 personas, entre las que también se encuentran la mujer de Koldo García y un hermano. Se han practicado 26 registros y requerimientos, uno de ellos en el Ministerio de Transportes en Madrid para recabar información. Alicante, Murcia y Álava son las otras provincias afectadas por estas diligencias.

