El PP exige al Gobierno que impugne la candidatura completa de Bildu

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha solicitado al Gobierno que impugne la candidatura de Bildu a las elecciones, no sólo las listas, y ha dicho basar esta petición en el informe policial del que los populares han tenido conocimiento.

Cospedal ha subrayado que el PP ha estimado, desde un principio, que el Gobierno debe hacer "lo legalmente posible" para que Bildu no esté ni en las instituciones ni en las elecciones y ha advertido de que de no hacerlo será responsabilidad del Ejecutivo "la buena o mala salud del Pacto antiterrorista".

No obstante, De Cospedal no ha querido anticipar qué pasaría si el Ejecutivo no se suma a la impugnación y si ello podría suponer la ruptura del Pacto, y se ha limitado a decir que "confía y espera" que el Gobierno "dé una respuesta afirmativa".

No obstante, en caso de no ser así, la secretaria general ha anunciado que el PP actuará de la forma más conveniente. La dirigente popular ha informado de que sobre el asunto de Bildu el PP habla habitualmente con el Gobierno y, en concreto, ha habido una conversación en la que se trasladó la voluntad de los populares para que el Ejecutivo impugne la candidatura.

Caso Faisán

De Cospedal también ha querido diferenciar el Pacto Antiterrorista de la crítica del PP a la actuación del Gobierno en el "caso Faisán" o en el asunto de la excarcelación del etarra Antonio Troitiño y ha señalado que el Gobierno "no se puede parapetar tras el Pacto para esconder sus propios errores".

Sobre Troitiño, De Cospedal ha asegurado que "no se obró con la diligencia debida" y ello favoreció su fuga, y ha precisado que una persona que cometió 22 asesinatos y fue puesta en libertad pendiente de una resolución, "algún tipo de vigilancia tenía que tener".

Cospedal se ha referido también a la afirmación del ministro de Fomento, José Blanco, que calificó de "cobarde" al presidente del PP, Mariano Rajoy, porque no se iba a atrever a preguntar en el Congreso al jefe del Ejecutivo sobre el asunto de Troitiño.

"Hasta ahí podíamos llegar, que Blanco tuviera que emplazar a nadie y menos a Rajoy", ha respondido la secretaria general, quien ha insistido en que su partido "no va a estar a demanda" de lo que pida el ministro de Fomento.