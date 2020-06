El eurodiputado José Ramón Bauzá denuncia amenazas de seguidores del Gobierno de Nicaragua

José Ramón Bauzá, eurodiputado de Ciudadanos, ha publicado en Twitter que está recibiendo amenazas de los seguidores del presidente del Gobierno de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre los hechos que vinculan la aprobación por parte de la UE contra el país nicaragüense.

En su cuenta ha publicado comentarios que recibe desde hace meses diciendo que "llevo meses recibiendo amenazas de muerte de los seguidores de Ortega y Murillo, dictadores de Nicaragua, desde que conseguimos que Europa impusiera sanciones al Régimen. En España he convivido con coacciones así desde el inicio de mi carrera política. Ahórrense el esfuerzo".

Comentarios como "vas a morir como un perro callejero", "te queremos muerto", lleva recibiendo desde hace meses según detalla Bauzá.

Tras dicho comentario muchas personas de Nicaragua se han volcado con mensajes de apoyo hacía él por lo que en otro comentario ha señalado que "por cierto, Nicaragua no son las amenazas de muerte, es su pueblo reaccionando contra ellas. Os acompañaré hacia la libertad luchando contra los que saben que estarán acabados cuando consigamos que respondan por sus crímenes. Buenas noches, Managua".