Esquerra culpa a PSOE del lento avance de las negociaciones y pide a Sánchez aceptar el proceso independentista

Justo un mes. Es el tiempo que queda para que cumpla el plazo marcado para conseguir una investidura. El estado de la negociación se encuentra en el punto de mira. En las últimas horas, Esquerra Republicana ha querido lanzar el mensaje de que la negociación no va tan bien como dice Pedro Sánchez y da un toque al PSOE, le culpa del lento avance de las negociaciones.

A pesar de esto, a la ministra de Hacienda se le ha podido ver con optimismo, "seguimos avanzando", al igual que a su socio, Sumar, "convencido de que va a haber investidura". De hecho, ya piensan en los siguientes pasos: "pistoletazo de salida a la elaboración presupuestaria". Por su parte, en Podemos, se ha podido ver el silencio de Irene Montero tras ser preguntada sobre el acuerdo entre PSOE y Sumar, dando por respuesta un "buenos días".

Los independentistas, en cambio, no desperdician ni una sola oportunidad: "la amnistía implica recuperar la justicia que ha sido dañada". Contención por parte del Fiscal General, que sobre la amnistía explica que "la Fiscalía cuando tenga que pronunciarse, lo hará". Mientras tanto, la oposición sube el tono: "se ve que hay que ser prófugo, golpista o fanático indocumentado para que Sánchez escuche", ha declarado la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La exigencia de Esquerra no es un tema menor, puesto que pide que Pedro Sánchez acepte que el proceso independentista, incluido el referéndum ilegal, no fue un delito. Lo que aún no se sabe es la respuesta de Pedro Sánchez. Entre tanto, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ha hecho unas declaraciones algo jeroglíficas sobre el proceso de negociación. "Si el gobierno puede llegar a un acuerdo, debe esforzarse por llegar a un acuerdo porque es imposible llegar a un acuerdo si el gobierno español no hace por llegar a un acuerdo", ha dicho el líder de Esquerra.

Guiños de Feijóo al nacionalismo

Todo esto ocurre en un momento en el que Feijóo acaba de hacer guiños al nacionalismo catalán abogando por normalizar relaciones. Fue en Barcelona, en el Fórum Europa Tribuna Catalunya, donde Feijóo defendió "normalizar las relaciones" desde "la discrepancia" con el nacionalismo catalán, a la vez que manifestaba su respeto por el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

De esta manera, volvía a desmarcarse de la postura del líder del PP catalán, Alejandro Fernández, contrario a conversaciones con Junts, al que reprochó tener la tesis de que "España es una dictadura dirigida por un rey fascista, con el que se niegan a 'hablar'".