Aguirre recibe el lanzamiento de un 'tupper' en la inauguración del curso escolar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asistido al acto de apertura oficial del curso escolar 2012/2013 celebrado en el colegio público 'Virgen de Navalazarza' en San Agustín del Guadalix (Madrid) donde ha sido recibida entre vítores pero también con la protesta de cinco interinos que ya no trabajan en los centros de la Comunidad y de algún padre.



De hecho, una madre ha tirado un 'tupper' hacia la presidenta madrileña como gesto de protesta por la iniciativa que permite llevarlo a los centros escolares. La mujer, en paro, ha asegurado que le tiró el tupper a Aguirre "para ver si lo cogía". Asimismo los profesores pedían "menos 'tupper' y más maestros" mientras alrededor de 20 vecinos han proclamado vítores a la presidenta pidiendo en un momento dado a los manifestantes que pararan sus quejas con un "ya está bien".



Por su parte la presidenta, que ha jugado a la rayuela durante el acto, ha anunciado que todos los colegios nuevos que se construyan en la región serán bilingües sin necesidad de votación por parte del claustro de profesores. "A partir del próximo curso, todos los nuevos colegios que se construyan, que abran, van a nacer ya como colegios bilingües", ha comunicado la presidenta.



Aguirre ha puntualizado que no se necesitará como hasta ahora el apoyo del claustro de profesores. "No necesitaremos el 80% del claustro", ha señalado. La presidenta ha manifestado también que "Madrid es la primera comunidad autónoma de España que da un paso tan importante y estoy convencida de que otras nos seguirán, porque todos sabemos que el futuro pasa ineludiblemente por dominar el inglés", ha añadido.



El Ejecutivo madrileño implantó de forma pionera el programa de bilingüismo en el curso 2004/2005. Este curso ya alcanza un total de 379 centros públicos: 298 colegios y 81 institutos.