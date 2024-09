Escrivá y Óscar López prometen sus nuevos cargos en Zarzuela

José Luis Escrivá ha tomado posesión este viernes como nuevo Gobernador del Banco de España. Deja así el Ministerio Transformación Digital y de la Función Pública en manos de Óscar López. Ambos han jurado sus cargos en el Palacio de la Zarzuela ante el rey Felipe VI.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está presente en el acto al igual que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. José Luis Escrivá podrá acudir la próxima semana a la reunión de política monetaria que celebrará el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) en Frankfurt.

López ha sido el primero en formalizar su promesa en el Salón de Audiencias, con Pedro Sánchez, y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, como testigos. En un segundo acto celebrado justo después lo ha hecho Escrivá ante un ejemplar de la Constitución y sin presencia de símbolos religiosos. Así lo establece el protocolo en este tipo de actos. Félix Bolaños ha ejercido como notario mayor del Reino.

Tras el nombramiento del Ejecutivo, Escrivá se convierte en el primer ministro en el ejercicio de sus funciones que pasa directamente a ocupar el cargo de Gobernador del Banco de España. Como precedente parecido solo tenemos el de Migue Ángel Fernández Ordóñez, que fue nombrado Gobernador bajo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero siendo secretario de Estado de Hacienda.

Críticas al nombramiento de Escrivá

No han faltado las críticas por el nombramiento. La oposición afea a Pedro Sánchez que haya elegido para este puesto a alguien tan cercano al Gobierno. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha manifestado su rechazo a esta maniobra y ha asegurado que su partido no participará en la designación del subgobernador, posición que tradicionalmente recaía en la oposición. "No se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde", criticó Feijóo.

Desde los sindicatos también lo reprueban. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, aseguró que el nombramiento de José Luis Escrivá como Gobernador del Banco de España "quizás no es lo más estético del mundo", aunque aclaró que no pone "en duda" su "independencia" por "su manera de ser".

