Errejón: "No vamos a condicionar nuestro apoyo al Gobierno a lo que haga o deje de hacer Pedro Duque"

El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha asegurado que Podemos no va a condicionar su "apoyo al Gobierno a lo que haga o deje hacer Pedro Duque", pero recalca que las explicaciones que el ministro dio sobre las informaciones que le atribuyen una sociedad patrimonial para supuestamente eludir impuestos, no le "suenan a nada".

"Parece que no hay nada ilegal pero a mí no me gusta un pelo", ha apuntado en una entrevista en Espejo Público. Errejón considera que "de un representante público se espera ejemplaridad y supongo que este Gobierno no pide a todos los españoles se comporten así porque no habría dinero".

Errejón ha señalado que "si era legal entonces, hay que cambiarlo porque no es que faltara dinero en nuestro país, es que se dejaba de recaudar con este tipo de trucos". "Es posible que con Montoro este tipo de trucos fueran legales", una afirmación que Susana Griso ha corregido ya que se produjo durante el Gobierno de Zapatero.

En cuanto a la petición de Carmen Calvo de regular la libertad de expresión, una propuesta criticada por Errejón ya que considera que "la prensa siempre tiene que ser incómoda para los Gobiernos". "Los medios de comunicación tienen que preservar el derecho de publicar todas las informaciones que les parezcan interesantes, relevantes o importantes", apunta.

Al ser preguntado por si se ha reunido en alguna ocasión con José Villarejo y sus socios, el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid lo ha negado rotundamente. "No, nadie de mi partido", ha sentenciado.

Presupuestos Generales de 2018

Errejón cree que la voluntad de Pedro Sánchez "es agotar el mandato hasta 2020 siempre que le den los números y los apoyos". "Este Gobierno es como una bicicleta que para mantenerse estable tiene que moverse, eso pasa por aprobar los presupuestos, por tener determinación y decisión", ha argumentado.

"No me gusta que la mesa del Congreso se esté dedicando a bloquear la posibilidad de que tengamos los presupuestos que los 350 diputados que representan al pueblo español decidan", ha criticado Errejón, que considera que "en el Congreso hay mayoría para aprobar presupuestos". "Si el Gobierno se atreve, nos va a encontrar siempre de su lado", ha afirmado.