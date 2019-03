José Bono: "La ley electoral es el gran obstáculo que aleja a los políticos de la ciudadanía"

El exministro José Bono ha visitado Espejo Público para presentar su nuevo libro, 'Les voy a contar', en el que expone su visión de la política española a partir de los apuntes que fue tomando durante sus experiencias como diputado y ministro.



Preguntado por las protestas del 25S, el expresidente del Congreso ha contado que una vez se acercó a hablar con jóvenes que le gritaban "No nos representan". "Me dijeron que no se sienten representados por el Congreso y eso es muy peligroso porque esa actitud propicia la llegada de golpistas o tecnócratas".

Bono se ha mostrado partidario a reformar la ley electoral: "Es el gran obstáculo que aleja a los políticos de la ciudadanía y distorsiona la realidad".

El expresidente del Congreso también ha comentado su mala relación con Alfonso Guerra y su cariño y respeto por el Rey. "Siempre le he dicho lo que pensaba. Quiero ser leal sin ser cortesano. Creo que ha sabido no ser arrogante e incluso pedir disculpas", afirma.

Respecto a la relación del monarca con Iñaki Urdangarin, asegura: "El Rey es incapaz de ocultar nada que fuera contra los intereses del Estado. El no defendió a su yerno y dijo que su actitud no había sido ejemplar".

Bono tambien ha comentado la situación en Cataluña. Cree que una separación de España perjudicaría a ambos y apostó por la vía del diálogo para encontrar puntos de acuerdo: "El federalismo evoca igualdad y siempre ha sido así, pero algunos lo que desean es la diferencia".