El PP enfría la posibilidad de una moción de censura contra el PSOE al no contar con los apoyos de ERC, Junts y PNV

La mayoría de partidos piden explicaciones al PSOE. Sin embargo, nadie se plantea una moción de censura. Ninguno de los socios, incluidos los conservadores Junts y PNV, se plantean apoyar al Partido Popular (PP) si diera ese paso. Los populares se proponen, eso sí, el próximo 8 de junio, atraer a la concentración de Madrid también a votantes del PSOE "descontentos" con Pedro Sánchez.

En privado y en público, "hartos de cacerías y montajes", en el PSOE se mantienen en que son "mentira, bulos, difamaciones" frente a las que, dice, se sienten atacados. ERC, Junts o PNV rechazan apoyar una moción contra Sánchez.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha rechazado apoyar una moción. En este sentido subraya que los populares no son "ejemplo de moralidad ni de ética". "Es evidente que el PP no tendrá nunca nuestro apoyo ni en esta cuestión ni en ninguna otra parecida. Seguro que el PP lo sabe y le parece muy bien", afirmó.

Según Junqueras, el PP "no está en condiciones de dar ninguna lección, ni siquiera de intentar darla, sobre cuestiones morales, éticas y políticas". "Como saben, a lo largo de mi estancia en distintos centros penitenciarios he tenido la ocasión de compartir prisión con muchas personas del PP. El PP no es ningún ejemplo de moralidad ni de ética", ha añadido.

La reacción de Junts no ha sido distinta. El secretario general de Junts, Jordi Turull, no se tomó en serio la posible moción de los populares. "Debe ser muy de la broma este señor", ironizó Turull. "Quiere nuestro apoyo para ir más en contra de la lengua catalana como ha reconocido que han hecho estos días?", ha reprochado.

"Sobran los motivos" aunque "faltan apoyos"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado que a pesar de que "faltan los apoyos para poder presentarla", "sobran los motivos" para presentar una moción de censura contra el Gobierno de Sánchez. Ha esgrimido que "los que lideraron la moción de censura están hoy de mierda hasta el cuello", en referencia al equipo que rodeaba a Pedro Sánchez en la operación parlamentaria de relevo de Mariano Rajoy en la Presidencia del Gobierno y ha sostenido que su partido ha hecho "un llamamiento a todos aquellos que hace siete años creyeron las mentiras de Sánchez para cambiar un gobierno", convencido de que "tienen la posibilidad de enmendar aquel error y volver la normalidad democrática a su cauce".

