Alberto Núñez Feijóo reclama a los socios de Pedro Sánchez una moción de censura y llama a una manifestación el 8 de junio

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este jueves a todos los españoles que quieran mostrar su rechazo al Gobierno de Pedro Sánchez a manifestarse en Madrid el próximo 8 de junio. En una comparecencia en la sede del PP, Feijóo ha afirmado que si los socios del Gobierno fueran consecuentes, apoyarían una moción de censura, pero, consciente de que el PP ahora no tiene los votos suficientes, ha llamado a salir a la calle.

Feijóo denuncia a un Gobierno que asegura que está "en decadencia" tras los audios que han salido a la luz contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), con Leire Díez como protagonista: "La gravedad de los hechos conocidos transcienden cualquier ideología o manía a alguien". "Hace siete años, los actuales socios de Sánchez lo hicieron para combatir la corrupción y, si fuesen consecuentes, ahora deberían hacer lo mismo", ha señalado el líder del principal partido de la oposición.

"La trama de corrupción solo saldrá de La Moncloa cuando salga de ella el señor Sánchez", ha remarcado Núñez Feijóo."La moción de censura para sacar a Sánchez de la Moncloa no depende de mi voluntad. Yo la tengo toda, sino de quien le ha dado soporte parlamentario", ha esgrimido. Dice a los grupos parlamentarios que "si quieren "acabar con esto, el PP está a disposición" y si no lo hacen serán "cómplices de esta degradación" y los ciudadanos "no lo olvidarán".

Núñez Feijóo ha cargado con dureza contra el Ejecutivo y afirma que nadie puede ignorar ya "el estado de putrefacción" al que "nos tiene sometidos". Defiende que ha llegado el momento de "entender y reaccionar" ante lo que está sucediendo: "Están rodeados de corrupción. Todas las personas de su confianza, antes de llegar a la Moncloa, están imputadas o señaladas". Se mire donde mire, "Sánchez está rodeado de corrupción".

"Prácticas mafiosas"

Destaca que los audios que se han dado a conocer y que desvelarían movimientos para desprestigiar a la UCO son "prácticas mafiosas": En defensa de la democracia, esta huida hacia adelante debe combatirse", ha destacado, señalando que Pedro Sánchez se encuentra "en fase terminal". "La corrupción no salió de la Moncloa con el cese de su número dos. La trama de corrupción saldrá de la Moncloa cuando salga de ella Pedro Sánchez", apostillaba

Ha matizado que será la Justicia quien dictamine los delitos que pueden haber sido cometidos. Sin embargo, ha apuntado que, políticamente, esta situación "es inaceptable e inasumible" para cualquier democracia.

