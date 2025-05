Leire Díez asegura que dará a Ferraz todos los datos de la investigación tras los audios sobre la UCO: "La verdad es una y saldrá"

Leire Díez, la militante del PSOE expedientada por su partido tras la publicación de unos audios en los que ofrece acuerdos a cambio de información sobre distintos mandos de la Guardia Civil, se ha defendido en un chat con otros militantes del PSOE en el que asegura que aportará a Ferraz todos los datos sobre la investigación.

Además, Díez dice que la mano derecha de Santos Cerdán le avisó del expediente y asegura que quiere que la llamen lo antes posibe.

"Como ya ha empezado a salir desde ayer y seguirá saliendo información, las cloacas mediáticas son mucho más profundas de lo que arecen. Pero la verdad es solo una y saldrá. De hecho, ya está saliendo", señala Díez.

Añade además: "Me han dicho que me llamarán. He pedido que sea lo antes posible para explicar y mostrar la investigación que estoy llevando a cabo para que se disipen las dudas y se compruebe la complejidad y la importancia de la investigación".

La oposición continúa cargando con dureza contra el PSOE tras la publicación de los audios en los que Leire Díez, militante socialista, habla de actuar para desprestigiar a la UCO. Muchos han calificado a Díez como la 'fontanera' del PSOE. En una conversación con 'Telemadrid', ella firma que en estos momentos se encuentra "bien" y "abrumada con tanta llamada".

"No he dejado nunca de estar bien, abrumada con tanta llamada y tanta cosa, pero bueno, estoy bien", relata. Díez afirma además que desde el PSOE la han llamado "para lo del expediente de información". Relata que "estuvieron cariñosos y bien".

Díez es una militante socialista que ha causado una crisis en el seno del PSOE que salpica al Gobierno. La militante aparece en unos audios prometiendo acuerdos con la Fiscalía al empresario Alejandro Hamlyn, acusado de fraude de hidrocarburos. A cambio le pide información del supuesto caso de corrupción que implicaría al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Críticas de la oposición

Con la aparición de estos audios, el Partido Popular ha acusado al Gobierno de "investigar a la UCO". Sin embargo, el PSOE lo niega y rechaza vínculos entre Díez y Ferraz. El PSOE ha decidido abrirle un expediente informativo tras las peticiones en el seno del PSOE, entre ellas la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. El expediente no conlleva ninguna medida cautelar contra la militante.

Mientras, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha endurecido este viernes su discurso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo define como "un capo aferrándose al poder con tácticas mafiosas" dirigidas por "un equipo de gánsteres" y "una cloaca mafiosa de extorsionadores que buscaban carroña para utilizarla contra jueces, fiscales, periodistas, guardias civiles y políticos".

Tellado ha afirmado que Sánchez se "aferra al poder con tácticas mafiosas, rodeado de un equipo de gánsteres". "Tiene a un capo aferrándose al poder con tácticas mafiosas y con un equipo de gánsteres. Un capo que ha tenido secuaces muy corruptos, que recorrieron con él España a bordo de un Peugeot 407 y que le custodiaban los avales para ser secretario general del Partido Socialista", ha dio. Por su parte, la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha replicado a los socios del PSOE por respaldar al Gobierno de Sánchez. Según Gamarra, este apoyo es lo mismo que apoyar a las "prácticas mafiosas".

PSOE: Harto de sufrir "demasiados montajes"

En paralelo a Tellado, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que su partido actuará en consecuencia porque esta formación está harta de sufrir "demasiados montajes". Además, ha insistido en que él nunca ha negado que conozca a Leire Díez, con la que se ha hecho muchas fotos y con la que "seguro" que ha tomado cervezas. "Pero claro, es que ha aparecido uno de los presuntos implicados en esta cuestión, dejando claras varias cosas. La primera es que nunca ha trabajado para el PSOE, nunca. Y la segunda es que esto que estamos conociendo igual forma parte de un montaje mediático policial que puede dar un giro al guion, ¿verdad?", ha señalado López.

Lo que no es montaje, según López, es que una jueza haya procesado a novio de la presidenta de la Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que "en un auto demoledor, le acusa de cometer fraude fiscal y falsedad en documentos", como tampoco es un montaje que la presidenta madrileña "ha contratado a un exmiembro de la UCO cuyo gran mérito era decir que nos iba a matar a los socialistas. O que igual había que ponerle una bomba a la lapa debajo del coche del presidente".

