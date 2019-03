Los 33 mineros atrapados en el norte de Chile y sus allegados han mantenido la primera videoconferencia en tiempo real desde el pasado 5 de agosto, cuando quedaron encerrados, lo que provocó mucha emoción en el campamento"Esperanza".

Fue alrededor de un minuto de conversación entre cada minero y algunos de sus familiares. Gracias a un sistema de comunicación de fibra óptica, las familias pudieron ver y oír a los trabajadores, mientras que en las entrañas de la mina ellos solo pudieron escuchar las palabras que les llegaron del exterior.

Jéssica Salgado, esposa del minero Alex Vega, de 31 años, no ocultó su emoción tras el breve encuentro: "lo vi de muy buen semblante, afeitadito, no como la vez pasada". "Le dije que lo amaba mucho y lo único que él dijo es que estaba preocupado por nuestras deudas acá afuera, aunque ya le dije que no se preocupe", indicó. Jéssica acudió a la pequeña cabina donde se realizó la videoconferencia acompañada de una de sus tres hijas, de tan sólo seis años. "La pequeña habló con su papá y le dijo que lo quería mucho",añadió la mujer.

Elías Barrios, el padre de Jhonny Barrios, el minero que se ha convertido en el "médico" dentro del yacimiento gracias a sus conocimientos de enfermería, comentó visiblemente emocionado que su hijo está "muy bien". "Ha mandado un saludo a todas las familias, y yo le dije que tuviera fuerza, que ya falta poco para salir", explicó Barrios.

En cuanto al rescate, el Gobierno aseguró que sigue barajando tres alternativas, aunque hasta ahora sólo una de ellas ha empezado a excavar la mina. La Oficina Nacional de Emergencia (Onami) informó de que la perforadora "Raise Borer Strata 950", que empezó a cavar el martes pasado, alcanzó los 41 metros de profundidad. Los trabajos con esta máquina se están desarrollando más despacio de lo esperado debido al hallazgo de fallas geológicas en la roca, algo que los socorristas afirman que es habitual durante los primeros 100 metros de excavación.

La segunda alternativa, el llamado "Plan B", es la perforación que empezará probablemente este domingo una segunda máquina, la "Schramm T-130", que ensanchará una de las sondas utilizadas para comunicarse con la galería para convertirla en eventual vía de evacuación. En el campamento "Esperanza", a los pies de la mina, las familias de los trabajadores atrapados bautizaron a esta perforadora como "La Milagrosa", convencidas de que permitirá rescatar a sus seres queridos antes de los tres o cuatro meses que estiman las autoridades. La máquina llegó a la mina este viernes y los equipos de socorro trabajaron hoy en su puesta a punto para que el domingo pueda empezar a excavar.

Existe una tercera alternativa para el rescate consistente en una máquina de perforación petrolera perteneciente a la estatal Empresa Nacional de Petróleo (ENAP). Esta máquina, que según algunos expertos es la más rápida de las evaluadas hasta el momento, puede empezar a trabajar "antes de las fiestas patrias", el 18 de septiembre, dijo la Onemi. La tardanza se debe a que las dimensiones de la perforadora, que requiere la instalación de una plataforma. "Es un área similar a una cancha de fútbol, con una torre de perforación de unos 45 metros de altura. Debería comenzar a operar antes del 18 de septiembre y en un mes y medio el pozo debería estar listo", confirmó el jefe de los socorristas, André Sougarret.

La mina San José ha recibido una visita simbólica, la de cuatro de los uruguayos que resistieron 73 días en las cumbres andinas tras un accidente aéreo en 1972. Los uruguayos transmitieron un mensaje de "fe y esperanza" a los 33 trabajadores y a sus familias, y se mostraron convencidos de que el rescate será un éxito. "Yo siempre tuve la esperanza de que ellos estaban (vivos). Son viejos zorros, conocen su medio, saben manejarse dentro de las minas" y "tuvieron la suerte de que no les pegaron las rocas", explicó Ramón Sabella, uno de los supervivientes charrúas. "Cuando todo esto termine y pasen los años, y sean viejos como nosotros, estos problemas que están pasando acá les van a parecer minúsculos al lado de la alegría que es la vida", indicó. El uruguayo aseguró que "hay muchos puntos en común" entre su historia y la de los mineros, "a pesar de ser historias diferentes".

Se cumple un mes desde el derrumbe que dejó a 32 mineros chilenos y a uno boliviano encerrados a 700 bajo tierra en la mina San José. A las 13.40 horas (17.40 GMT), en el instante en que el 5 de agosto se produjo el primer derrumbe, los coches y camionetas estacionadas en el campamento harán sonar su claxon para unirse en un sonoro bocinazo en homenaje a los mineros. Será una de las actividades simbólicas que se realizarán en la mina San José, donde se espera la presencia del presidente Sebastián Piñera, aunque su presencia no ha sido confirmada oficialmente.