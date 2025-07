Elisa Mouliaá niega las acusaciones de manipulación y afirma que solo fue "una discusión personal entre dos examigas"

Soraya, ex amiga de Elisa Mouliaá, filtró varios mensajes y audios privados que intercambió con la actriz y que llegaron a manos de la defensa de Íñigo Errejón. En los mensajes recogidos por la Policía, Soraya llegó a pedirle a Elisa que dejase de "inventar", a lo que la actriz respondió advirtiendo que "si luego vas y dices que yo estaba súper happy me jodes viva".

La defensa de Errejón solicitó que se investigara a Mouliáa por un supuesto delito de obstrucción a la Justicia, acusándola de amenazar a Soraya, con la finalidad de influir en su testimonio. Ahora, la actriz ha rechazado esa acusación y ha dejado claro que todo se trata de "una discusión personal entre dos examigas con un conflicto más que evidente". Su defensa legal ha presentado un escrito ante el juez Adolfo Carretero, al que tuvo acceso Europa Press, donde pide que no se admita la deducción de testimonio solicitada por la defensa de Errejón.

Según sus abogados, "de la conversación no es posible advertir ninguna conducta coactiva o intimidatoria por Mouliaá a fin de que Soraya modificase su declaración en sede judicial". Además, recuerdan que los supuestos abusos denunciados ocurrieron en la intimidad, y ninguna otra persona estuvo presente: "Los abusos que mi patrocinada ha denunciado no fueron presenciados ni por Soraya, ni por ningún otro testigo porque como decíamos, sucedieron estando solos Mouliaá y Errejón".

Actualmente, la relación entre ambas está muy rota, tanto que Soraya bloqueó a la actriz, lo que según la defensa refleja una mala relación personal: "La conversación se evidencia que la relación entre Mouliaá y la testigo es mala, llegando esta última a bloquear de la aplicación a Mouliaá".

La conversación que terminó la amistad

Soraya también le dijo a Elisa en uno de sus mensajes: "Si me citan me ceñiré a los hechos que yo vi y viví, no a lo que otros piensan o dicen de Errejón. Esto no va de ver si el chaval es buena o mala persona, esto va de una denuncia de acoso sexual que tú has puesto y a eso me ceñiré. Plantéate porque no hay nadie de esa fiesta que esté de acuerdo con tu testimonio en vez de intentar convencer a todos de que Errejón es un monstruo. Eso sí, quieres lo dejas para los platós de televisión. Nosotros somos personas con integridad".

En respuesta, Mouliaá pidió a Soraya que dijera "la verdad" y aseguró tener "pruebas de todo". La testigo, por su parte, le contestó tajante: "No amenaces Elisa. Yo responderé a lo que me pregunten que viví y sé. Punto. No más y no menos. Es mi deber como ciudadana. Lo que le haya hecho a otras, no lo sé. Y tampoco es el caso".

Al final, la defensa de Elisa resume que Soraya declaró "sin ninguna presión" y que no hay indicios en los mensajes de que Mouliaá buscara que modificara su testimonio, sino que la discusión se centra en percepciones subjetivas y diferencias personales: "Los mensajes denotan una ausencia total de instrucciones para mentir o falsear hechos y la discusión entre ambas versa sobre percepciones subjetivas del día de los hechos".

