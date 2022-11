Rajoy dice al Financial Times que si es reelegido el 26-J se puede "planear otro recorte de impuestos"

El presiente en funciones del Gobierno de España, Mariano Rajoy, afirma en una entrevista publicada en el diario británico Financial Times que si es reelegido en las elecciones generales del próximo 26 de junio, evaluaría bajar los impuestos.

"Subimos impuestos al inicio de nuestro mandato, y bajamos tanto el impuesto sobre la renta como el impuesto de sociedades en 2015. Si los ingresos tributarios continúan aumentando, como lo están haciendo actualmente, podemos planear otro recorte de impuestos", sostiene Rajoy en su entrevista con el diario británico.

Rajoy señala también que su Ejecutivo continúa comprometido con el control del déficit público, al tiempo que sugirió que bajar impuestos es compatible con los objetivos que marca la Comisión Europea. La institución comunitaria prevé debatir mañana si sanciona o no a España por haber incumplido sus objetivos de reducción del déficit en 2015, al igual que a otros socios, como Portugal, además de que presentará sus recomendaciones económicas por países.

"Hemos reducido el déficit en 4,3 puntos porcentuales en cuatro años, incluso habiendo pasado dos años por una recesión. Nadie puede decir que España no está haciendo esfuerzos por cumplir con las reglas del juego y haciendo las cosas bien", afirma.

"El año pasamos recortamos el impuesto sobre la renta y, aún así, los ingresos tributarios aumentaron", agrega Rajoy, que también muestra su confianza en que el Partido Popular obtendrá el próximo 26 de junio un segundo mandato para gobernar, después de que ninguna formación lograra una mayoría suficiente tras los comicios del pasado 20 de diciembre.

Rajoy alerta también en esa entrevista con el diario británico de los riesgos que acarrearía el "brexit", la salida del Reino Unido de la Unión Europea, si la opción de romper los lazos con Bruselas se impone en el referéndum que ese país celebra el próximo 23 de junio.

"Sería malo para Europa si el Reino Unido se va y creo honestamente que sería malo para el Reino Unido también", apunta el presidente en funciones del Gobierno español. En ese sentido, Rajoy subraya que Europa ha tenido "algunas malas experiencias con referéndums". "Tenemos una democracia representativa y eso significa que los ciudadanos eligen a aquellos que deberían gobernar, y aquellos que gobiernan toman las decisiones. En ocasiones, convocar un referéndum significa pasar la responsabilidad a otros", considera. Rajoy asegura que Madrid adoptará una posición "constructiva" en las eventuales negociaciones que se abrirían entre Londres y el resto de los socios comunitarios en caso de que los británicos decidan salir de la UE y comience un proceso de transición, aunque alertó de que "sería una ruptura dramática" y "no sería sencillo".

Respecto a otra situación europea preocupante, Rajoy afirma que será asimismo "constructivo" en cuanto al diálogo con Atenas "siempre que Grecia deje claro que está preparada poner en orden sus cuentas públicas y su economía".

"He dicho en el pasado que no me gustan los alivios de deuda", detalla Rajoy en sus declaraciones al medio británico, al tiempo que considera que el primer ministro griego y líder del izquierdista Syriza, Alexis Tsipras "tiene una ardua labor frente a sí".

Respecto a otros asuntos de carácter político, el presidente en funciones del ejecutivo español se refirió a la situación de Cataluña en su entrevista con el FT para afirmar que "se puede hablar de todo, excepto de la unidad nacional de España".