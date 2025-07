Trinidad, una vecina de casi 100 años espera para recibir una ayuda: "En 2024 vino aprobada, me dijeron que en dos meses estaría aquí y todavía no sé nada"

La situación de la dependencia en España, lejos de mejorar, en los últimos seis meses se ha producido un aumento en el tiempo medio para que una persona dependiente sea valorada o reciba las ayudas correspondientes, es ya de más de 342 días.

Como es el caso de Trinidad, una mujer del barrio de Los Boliches en Fuengirola, de casi 100 años, ciega y con movilidad reducida, lleva 17 meses esperando a una prestación que de momento no ha llegado y le prometieron que llegaría en dos meses.

El caso de Trinidad

Su situación es muy preocupante, su autonomía personal se ve afectada por su ceguera y su movilidad reducida, ella confirma que: "en 2024 vino aprobada, me dijeron que en dos meses estaba aquí y hasta la fecha todavía no sé nada", más de 17 meses esperando una ayuda que necesita para poder llevar a cabo sus labores cotidianas, y que por el momento no ha llegado y ni siquiera tiene noticias de cuando va a aparecer.

La anciana no sabe qué puede hacer ni cuál será la respuesta para la que lleva esperando tanto tiempo "no sé si es otro cuento más o que es", ha dicho.

Su caso refleja una realidad que en nuestro país afecta principalmente a personas mayores o con discapacidad que necesitan apoyos para las tareas básicas del día a día.

La burocracia de los propios trámites para gestionar las ayudas y la falta de recursos, están provocando retrasos muy preocupantes en el sistema de atención a la dependencia. Según los datos, en los últimos seis meses el tiempo medio de espera para ser valorado ha aumentado hasta 352 días, pero para recibir la ayuda aumenta sin conocerse la fecha.

El sistema de dependencia fue creado para garantizar una atención digna para todas las personas que se encuentren en una situación que ampare la Ley de Dependencia española, pero el colapso administrativo está complicando los casos y dejando fuera a miles de personas que se encuentran en situación extrema de vulnerabilidad y requieren de estos servicios en sus labores cotidianas.

Ley de dependencia

El decreto que recoge esta normativa es la Ley 39/2006, del 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, más conocida como Ley de la Dependencia, que entró en vigor el uno de enero del 2007 y que viene recogida por el Boletín Oficial del Estado.

Esta ley, es un marco jurídico que asegura el derecho a obtener un respaldo y atención a personas que, debido a una enfermedad o discapacidad o incluso su edad, requieran de asistencia para poder llevar a cabo las tareas fundamentales de su vida cotidiana.

Su principal meta es fomentar la independencia personal de cada individuo y asegurar una vida digna para todas las personas mediante servicios y beneficios financieros.

