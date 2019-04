Vicente Vallés: "Ninguna candidata va a ganar las elecciones por tener el taburete más alto o más bajo"

EL PRESENTADOR DE ANTENA 3 CUENTA EN ESPEJO PÚBLICO CÓMO PREPARA EL DEBATE

El periodista Vicente Vallés prepara el debate de candidatas de este jueves inmerso en la intensidad propia de una campaña electoral. Asegura que no le está costando mucho preparar este debate ya que los programas electorales de estas elecciones no varían mucho respecto a los comicios de diciembre, cuando presentó 7-D el Debate Decisivo. Lo que sí ha cambiado, destaca Valles, desde diciembre es la política de pactos de cada partido. "Ahora ya sabemos con quien pactará cada uno, algo que en diciembre no conocíamos", apunta.