Rivera señala que en las negociaciones postelectorales entre PP, PSOE y Ciudadanos no deben estar sus líderes

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha indicado que en las negociaciones a tres que quiere que entablen su partido, el PP y el PSOE desde el día posterior a las elecciones generales no deben estar los líderes de estos tres partidos.

"Los partidos políticos, Ciudadanos, PP y PSOE, se tienen que sentar, no los líderes políticos para hablar de sillones", ha declarado Rivera en Revilla de Camargo, un pueblo de Cantabria donde ha visitado la explotación láctea de la Granja Lacantara junto al cabeza de lista de C's por esta provincia, Félix Álvarez.

Según ha explicado, el objetivo debe ser configurar una mayoría parlamentaria entre los tres partidos y que Ciudadanos sea el "revulsivo" para "cambiar muchas de las cosas que no han hecho el PP y el PSOE en 30 años".

Rivera ha reiterado que en las conversaciones que se entablen tras los comicios habrá que hablar de las reformas a emprender en España, "no de los sillones" que ocuparán los candidatos de las distintas formaciones políticas.

"Ningún español podrá soportar unas terceras elecciones", ha advertido a los que tras las elecciones generales del 20 de diciembre "quisieron bloquear la legislatura", en alusión al PP y a Podemos.

Por otro lado, se ha referido a la posibilidad de que Podemos apueste por sacar de una posible mesa de negociación con el PSOEsu propuesta del referéndum sobre la independencia de Cataluña.

"Cataluña no hay que dejarla a un lado, hay que incluirla en el proyecto común y en una reforma constitucional", hay que "contar con ella pero no para hacer un referéndum separatista", ha manifestado. En su opinión, lo que hace Podemos con el asunto del referéndum es que "un día lo saca y otro lo esconde" porque "sabe que a la mayoría de los españoles no les gusta".

"No porque ahora haya elecciones vamos a creer a aquellos que en su programa, en sus exigencias, en sus actitudes y en sus palabras durante cinco meses han defendido la ruptura de este país", ha añadido.