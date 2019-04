Rivera pide al PSOE que deje de actuar como "comparsa de Podemos"

El líder de C's, Albert Rivera, ha querido dejar claro que nadie puede dar por hecho que se reeditará el pacto con el PSOE tras las elecciones porque hay que empezar otra vez de cero, insistiendo además en que tiene que aclararse y decidir si está del lado de los constitucionalistas o del populismo. Por segunda vez en el mismo día, Rivera ha vuelto a cuestionar los apoyos de los socialistas a Podemos en Madrid y Barcelona, dando así por terminado el acuerdo de no agresión que parecían tener ambos partidos desde que comenzó la campaña.

Rivera, en un acto en la plaza del Infantado del Guadalajara y contestando también a las preguntas de los periodistas, ha dicho estar seguro de que al electorado socialista no le gusta que el PSOE vaya de "comparsa" de los populistas en algunos ayuntamientos y comunidades.

Además ha hablado del tuit de Jordi Sevilla, responsable económico del equipo negociador del PSOE en la anterior legislatura, en el que se ha mostrado partidario de que gobierne quien consiga más apoyos parlamentarios, una afirmación que no es "ninguna novedad" para Rivera porque ya se lo había escuchado decir antes a los socialistas. Forma parte de una estrategia "legítima" para movilizar a su electorado, ha dicho.

Aunque aún quedan diez días para las elecciones, Rivera ya está hablando de futuros pactos, insistiendo en que solo lo hará con los partidos constitucionalistas y emplazando al PSOE a que deje de "apuntalar" a gobiernos populistas e independentistas.

En Guadalajara, Ciudadanos tiene un escaño, que podría perder el 26J según el barómetro preelectoral del CIS. Rivera se ha comprometido a poner en marcha un cambio "a mejor" para que la clase media y trabajadora "se vuelva a levantar". Y está convencido de poder hacerlo con medidas para crear empleo de calidad, apoyar a los autónomos para que no tengan que cerrar "la persiana" y poniendo el acento en la educación. "Si no ponemos el futuro de nuestros hijos por delante, el país no tiene futuro", ha recalcado.

Más en clave territorial ha asegurado también que Ciudadanos apuesta por el mundo rural y por garantizar la cohesión social, en Guadalajara y en cualquier otra zona de España porque para el partido naranja la "igualdad" es clave. "Estamos apostando por Castilla-La Mancha porque sabemos que los Gobiernos centrales no han puesto la suficiente atención" en esta comunidad, ha subrayado.

Ha tenido un rato para dar un corto paseo por la calle Mayor e incluso tomarse un cortado en una de las cafeterías, invitado por su dueña, Laura, que no le ha dejado pagar porque ha dicho que es un político que le cae "muy bien". No ha parado de hacerse fotos y "selfies" con los vecinos que le acompañaban durante el recorrido y de saludar y escuchar a otros que se iban cruzando durante el paseo.