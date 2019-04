Anguita: "PP y PSOE comparten muchos conceptos y sería lógico que en estos momentos formaran coalición"

El que fuera coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, cree que con el resultado de las elecciones del 26-J los españoles han exonerado la corrupción del PP. Considera que los españoles que han votado a la formación de Mariano Rajoy están unidos psicológiamente por el miedo y "han marginado cuestiones tan importantes como la corrupción". Para Anguita hay gente que se ha asustado ante el 'brexit' o "el machaqueo con Venezuela".

Vería lógico que PP y PSOE formaran una coalición ya que "comparten conceptos fundamentales como la deuda, los recortes, la idea de Unión Europea". Cree que la disyuntiva sería esa coalición o ir a elecciones nuevamente en noviembre, lo cual califica de "bastante amargo".

No le extrañan los resultados electorales porque cree que hay un amplio sector de la población al que cataloga como 'España profunda'. "La España que contesta falsamente en las encuestas, que calla, que no va a los actos clamorosos de la izquierda y que tiene un anclaje desde principios del siglo XIX,que no quiere comprometerse y tiene sus propias ideas. Esa España profunda que apoya cosas que van contra la razón es la España decisiva", mantiene.

Sobre los políticos jóvenes que toman el relevo generacional, cree que hay que pedirles un poco de serenidad. "No todos son medios de comunicación, el discurso debe ir lejos, que vaya empapando, en política las cosas no se hacen para mañana, sino para pasado mañana. Hoy hay demasiada prisa y el político debe ser una persona pausada, serena...que haya un discurso hacia la gente muy entendible y de sentido común y no un discurso oficial", propone Anguita.

Julio Anguita ha anunciado que a partir del día 15 de julio dejará de conceder entrevistas con los medios de comunicación. Asegura que escribirá pero no aparecerá en los medios públicos, considera que hace falta reflexionar y ha dicho ya todo lo que tiene que decir, ha lanzado las propuestas pero cree que su aparición en los medios es "sobreabundante".