Sánchez se vuelca con Galicia y recuerda a Iglesias que "votó en contra de un gobierno progresista"

Pedro Sánchez cierra hoy en Galicia la campaña electoral para el 25-S. El Secretario General del PSOE ha programado para esta tarde cuatro actos, el primero de ellos en Tui donde ha lanzado un mensaje a Pablo Iglesias sobre el conflicto interno de Podemos.

"Esto no va de dureza o de blandura, no, no, al contrario. Lo duro ha sido para millones de españoles que confiaron en Iglesias el pasado mes de diciembre verlo en el Congreso de los Diputados votar en contra de un gobierno progresista junto a Mariano Rajoy".

Sánchez también ha tenido palabras para Mariano Rajoy. El socialista ha cargado contra el presidente del Gobierno en funciones a quien ha respondido que "lo que hace daño" a España no es su voto en contra de la investidura del político popular, sino que el país tenga "un presidente del Gobierno que ampara y que da cobijo a la corrupción".

Sánchez ha asegurado, en una comida mitin en Tui (Pontevedra), ante las "lecciones de patriotismo" que cree que Rajoy pretende darle, que "la patria de los socialistas es el Estado del Bienestar y no los paraísos fiscales" en los que los dirigentes del PP guardan sus cuentas para no pagar sus impuestos en España.

"Hay mucha presión hacia el Partido Socialista", ha denunciado su líder, que se ha reafirmado nuevamente en no permitir la investidura de Mariano Rajoy como jefe del Ejecutivo.

"No nos vamos a abstener", ha sostenido, porque el objetivo del PSOE -ha considerado- es "plantar cara precisamente a aquellos que están llevando al país por una deriva que no nos gusta".

Asimismo, Sánchez ha afirmado que estos motivos hacen patente la diferencia que termina con la "mentira de aquellos que intentaron dividir a la izquierda diciendo que el PP y el PSOE eran lo mismo".

En los últimos ocho meses, ha remarcado el secretario general del PSOE, solo ha habido un partido "que ha votado diferente al PP" en las sesiones de investidura. Así es como se ha dirigido Sánchez al líder de Podemos, Pablo Iglesias.