Colau asegura que la ruptura del PSC se hubiera evitado si hubieran "consultado a sus bases la aplicación del artículo 155"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha ofrecido una entrevista en el programa 'Espejo Público' después de que su partido rompiera el pacto de gobierno con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona.

Preguntada sobre si se trata de una estrategia para pactar en un futuro con ERC, Colau responde que eso no es así y explica que han sido sido "muy explícitos en esto". "Yo no echo a nadie, al contrario, yo he sido muy proactiva para intentar tener espacios de acuerdo", reitera la alcaldesa de Barcelona.

Ada Colau asegura que durante todo este tiempo se ha reunido con el líder del PSC, Miquel Iceta, y otros líderes del partido para hacerles entender que su postura era "ni DUI ni 155" y asegura que ha pedido a Puigdemont durante mucho tiempo "que no hiciera esa declaración unilateral de independencia" porque no iba a traer "nada bueno para el país".

Además señala que han pedido que "no se aplique el artículo 155" porque "nunca hemos entendido que se cesara al Gobierno elegido democráticamente ne las urnas".

La alcaldesa de Barcelona señala que "el artículo 155 ha sido posible gracias al apoyo que el PSOE le ha dado al PP". Colau dice no entender "la deriva hacia la derecha que ha hecho el PSOE" y señala que "el PSC ha secundado esa posición".

"Si el PSC hubiera consultado a sus bases para la aplicación del artículo 155, sus bases hubieran dicho que no al 155 y si el PSC hubiera escuchado a sus bases, no hubiéramos hecho esta consulta", asegura la alcaldesa de Barcelona.

Preguntada sobre las palabras de Iceta, que ha criticado esta ruptura, Colau señala que "lo que más irresponsabilidad e inestabilidad ha dado a Cataluña ha sido el 155 y eso lo ha apoyado el PSOE" y cree que esto debería hacer reflexionar al líder del PSC porque "tienen la crisis de partido más grande de su historia reciente" y en cambio "Iceta quiere darnos la culpa a nosotros de lo que en realidad es una incoherencia interna de su partido".

"Ojalá el PSOE abandone esa deriva hacia la derecha y podamos recuperar esas alianzas de izquierda que Barcelona y Cataluña necesitan", pide Colau.

Sobre si pactará con partidos independentistas, Colau dice que siempre aseguró que "si poníamos fin a este pacto es para gobernar en solitario y hacer acuerdos puntuales como hemos hecho durante estos dos años y medio con todas las formaciones políticas" y considera que "desde Cataluña no se entiende que Iceta busque alianzas con formaciones más de derechas" de cara a las elecciones del 21 de diciembre.

Preguntada sobre si suscribe que Carles Puigdemont es el presidente de la Generalitat de Cataluña, Colau subraya que "una cosa es ser el gobierno legítimo porque ha sido escogido por los catalanes" y señala que "en democracia, un gobierno legítimo solo lo es cuando es elegido por los ciudadanos y por eso decimos que el Gobierno de Puigdemont es último gobierno legítimo en Cataluña porque es el último elegido en las urnas".

De cara al Gobierno de la Generalitat tras el 21-D, Colau asegura que ella apoya la candidatura liderada por Xavier Domènech, de quien dice "es el mejor candidato que hay" porque ha demostrado "su capacidad de diálogo y consenso" y cree que hay que ir a esas elecciones para acabar con el planteamiento de "polarización" que ha generado "tanta angustia" en la sociedad catalana.