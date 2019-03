Arrimadas, sobre los independentistas: "Son los mismos y si vuelven a gobernar van a volver a hacer lo mismo"

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, ha criticado en una entrevista en Espejo Público cómo se ha realizado la tramitación del cupo vasco, con una lectura única, y considera que no responde a un criterio que desde su partido creen que "puede ser mucho más justo".

"La reforma del sistema de financiación es básica y lleva 30 años en un cajón"

"Creo en las reformas y quiero reformar el sistema de financiación de todas las comunidades autónomas", ha insistido la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat. Por tanto, critica a los partidos que apoyan el cupo vasco pero no abordan el sistema autonómico de todas las comunidades, asunto que incluyó su partido en el acuerdo de investidura con el PSOE y con el PP porque "la reforma del sistema de financiación es básica y lleva 30 años en un cajón".

Situación en Cataluña

Arrimadas, que se encuentra en Bruselas, también ha explicado que está intentando trasladar a las instituciones europeas un mensaje basado en "la unión, las reformas y la solidaridad", a diferencia de lo que, a su juicio, está haciendo Carles Puigdemont en la capital europea. En este sentido, se ha mostrado gratamente sorprendida por el acogimiento de su presencia y pide al Gobierno que se tome "más en serio" las labores de comunicación en el entorno internacional, tanto en las instituciones como en los medios de comunicación. "Es fundamental que la voz de la mayoría social de los catalanes que nos sentimos catalanes, españoles y europeos se escuche también con fuerza en Europa", ha reiterado la jefa de la oposición en Cataluña.

En cuanto a los posibles pactos entre independentistas, ha sido clara en su mensaje: "Le pido a la gente que no les engañen, son las mismas personas, con los mismos partidos y si vuelven a gobernar van a hacer lo mismo". Así, justifica que ni la región ni el país se pueden permitir "cuatro años más de procés" y todo lo que ello conlleva. Cree, no obstante, que la estrategia de estos partidos se está basando en desmovilizar el voto no independentista porque "están asustados con las encuestas".