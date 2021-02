Elecciones Cataluña 2021: ¿Qué alegaciones presentar para no ir a una mesa electoral?

Cataluña se prepara para celebrar las próximas elecciones al Parlamento catalán el 14 de febrero. Las elecciones catalanas se realizarán durante la tercera ola de la pandemia de coronavirus y algunas personas tienen miedo de ir a las mesas electorales. Por esto están presentando alegaciones para no ir a una mesa electoral.

Los electores que ya hayan sido convocados para estar en una mesa electoral tienen un plazo de siete días, desde que reciben la notificación, para presentar alegaciones para no ir a la mesa electoral. La Junta Electoral de la Zona será la encargada de determinar, en un plazo de cinco días, si los motivos que se alegan son suficientes para no estar en la mesa electoral de las próximas elecciones de Cataluña o no.

Las personas podrán renunciar a estar en una mesa electoral en las próximas elecciones de Cataluña si ya han formado parte de una, al menos tres veces, en los últimos diez años.

A continuación vamos a presentar qué alegaciones puede presentar para no ir a una mesa electoral en las próximas elecciones autonómicas de Cataluña:

- Tener a cago un hijo menor de 9 meses o uno menor e 14 años siempre que otra persona no se pueda quedar con él ese día. También si estás al cuidado de niños menores de 8 años, personas con discapacidad o familiares a cargo.

- Tener previsto una reunión familiar inaplazable o el cuidado de niños menores de 8 años, personas con discapacidad o familiares ancianos dependientes.

- Tener que cumplir una pena de cárcel.

- Estar enfermo o de baja por enfermedad, estar embarazada, tener una discapacidad, una operación o ser mayor de 65 años.

- También podrán presentar alegaciones los profesionales que trabajen en las juntas electorales, los juzgados, personal sanitario, bomberos o los directores y jefes de servicios informativos que deban cubrir la jornada electoral.

Qué es la AutoFirma

La AutoFirma es una aplicación del Ministerio de Hacienda que está pensada para que se puedan presentar documentos firmados telemáticamente, es decir, con algún certificado digital que esté instalado en el ordenador. La firma digital tendrá la misma validez que la firma realizada a mano.

¿Cómo instalar certificado digital en AutoFirma?

Para obtener un certificado digital tendremos que descargarlo de la pestaña 'obtener certificados' que hay en la página web de CERES. Habrá que rellenar un formulario para obtener el certificado digital. Una vez cumplimentado el formulario se enviará un corre electrónico con un código de solicitud. Con ese código y con la documentación necesaria hay que asistir a una oficina de registro autorizada por la FNMT-RCM para acreditar la identidad.

Una vez que se han realizado todos estos trámites ya se puede descargar el certificado digital a través de la misma web.

Cómo firmar un documento con AutoFirma

Para poder firmar un documento con la firma electrónica el primer paso es descargar la aplicación en el ordenador. Una vez descargado, habrá que aceptar los términos de uso.

Para firmar en los documentos se puede escoger el lugar dónde irá la firma, además hay dos formas de firmar un documento. Se puede seleccionar los ficheros que quieres firmar o arrastrarlos a una ventana de archivos dentro de la AutoFirma y pulsar el botón de firmar.