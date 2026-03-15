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Elecciones Castilla y León 2026: A qué hora se conocerán los resultados

Este domingo será clave para definir el nuevo gobierno autonómico.

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Elecciones Castilla y León 2026: A qué hora se conocerán los resultadosAntena 3 Noticias

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Paula Hidalgo
Publicado:

Castilla y León celebra este domingo 15 de marzo de 2026 sus elecciones autonómicas, unos comicios en los que los ciudadanos tendrán la oportunidad de decidir la composición de las Cortes durante los próximos cuatro años. Pero, ¿Cuándo se conocerán los resultados?

Los colegios electorales permanecerán abiertos desde las 9:00 horas de la mañana hasta las 20:00. A partir de ese momento, comenzará el recuento de votos en cada mesa electoral.

Los primeros datos llegarán tras el cierre de los colegios

Nada más cerrarse las urnas, sobre las 20:00 horas, se inicia un escrutinio en los colegios electorales. Los primeros datos provisionales suelen empezar a publicarse pocos minutos después, a medida que las mesas van publicando los resultados. Durante la primera hora de recuento de porcentajes suelen ser los más parciales, ya que dependen de las mesas que hayan terminado antes el escrutinio.

Lo habitual es que entre las 22:00 y las 23:00 horas ya se haya contabilizado una gran parte de los votos, lo que permite tener una imagen bastante clara del resultado electoral y del reparto aproximado de escaños. Aun así, el escrutinio definitivo no se produce esa misma noche. El recuento oficial final se realiza días después mediante el escrutinio general que lleva a cabo la Junta Electoral.

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