El 'regreso' de la infanta Cristina tras cuatro años sin pisar el Palacio Real

CUATRO AÑOS SIN PISAR EL PALACIO REAL

Hacía cuatro años que Cristina de Borbón no acudía al Palacio Real y dos que no coincidía en público con los reyes. Los meses de investigación y de juicio por el caso Nóos la habían apartado de la agenda oficial. El funeral por la infanta Alicia de Borbón-Parma reunió a toda la familia real. No hubo saludo, al menos en público, con los Reyes.