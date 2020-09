El presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijoó, sobre la economía: "Lo que está por venir es durísimo"

Este martes comienza en el parlamento gallego el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, tras ganar las elecciones gallegas en julio con mayoría absoluta.

Es su cuarto debate de investidura, pero este estará marcado por el contexto de la pandemia. El líder popular pedirá la implicación de todos los grupos de la cámara para salir de la crisis sanitaria. Feijóo quedará investido presidente este jueves.

Este martes arranca la investidura de Feijoó en el pleno de investidura de la XI Legislatura, esta mañana en Santiago de Compostela.

Feijoó ha comenzado el discurso de su investidura haciendo mención al coronavirus y sobre la economía donde ha añadido que "lo que está por venir es durísimo".

Sobre la vuelta al cole ha indicado que "Galicia fue una de las primeras comunidades en contar con una propuesta para el nuevo curso. De esta forma, el claustro que hoy se incorpora, tiene una hoja de ruta desde este primer día. Y la Consejería organizará encuentros telemáticos con las familias para explicar todas las medidas".

Sobre el estado de las autonomías

También ha hecho mención al Gobierno diciendo que "la definición del estado de las autonomías no exime al gobierno central".

"El Estado de las Autonomías es un Estado. No es un conjunto de Estados. En consecuencia, la administración central no puede ser una mera observadora que se abstiene de actuar ahora. Porque eso no es cogobernanza, eso es desgobernanza", ha matizado Feijoó, y que ha sido aplaudido por gran parte de los asistentes.

Feijoó fue elegido presidente de la Xunta en las elecciones gallegas del 12 de julio donde consiguió la mayoría absoluta el Partido Popular durante cuatro años. Mientras se celebraban las elecciones se vivía con preocupación los casos de coronavirus en la comunidad.