El Gobierno pide "aplazar cualquier desplazamiento" durante el temporal de nieve: "El hielo complica la situación, vienen días difíciles"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, han comparecido ante los medios tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Sistema Nacional de Protección Civil para actualizar los datos sobre la borrasca Filomena que ha azotado España y la ola de frío extremo de esta semana.

Casi 700 carreteras afectadas

Fernando Grande-Marlaska señala que la situación en las carreteras comienza a normalizarse: "691 carreteras están todavía afectadas por el temporal y 138 siguen cortadas por la presencia de nieves o hielo. En más de 320 es necesario el uso de cadenas para circular". La práctica totalidad carreteras segundarias, según el ministro de Interior.

"Reitero el llamamiento a la prudencia. Es necesario aplazar cualquier desplazamiento que sea mínimamente evitable", dice Marlaska. "Son las condiciones más adversas de los últimos tiempos, pero muchas comunidades ya han empezado la desescalada de sus planes de emergencia", señala. "Nuestro objetivo ha sido garantizar el funcionamiento de las infraestructuras críticas. Destaco el trabajo de los equipos de emergencia, con el equipo de la UME, para despejar los accesos a Mercamadrid", apunta Marlaska.

Sobre las 350.000 dosis de la vacuna de Pfizer que llegaban este lunes a España: "Quiero recalcar el esfuerzo realizado para garantizar el acceso a los centros hospitalarios. Los aviones que transportaban las vacunas de Pfizer llegaron en el horario previsto esta madrugada y ahí comenzó la distribución a distintas comunidades autónomas. Un proceso garantizado por la Guardia Civil".

"Quedan días complicados hasta que amaine la ola de frío de esta semana y costará recuperar la normalidad", ha apostillado el titular de interior.

Varios quitanieves han volcado

José Luis Ábalos ha hablado sobre la restricción de la movilidad en el país: "Agradezco el esfuerzo de las personas del sector público o privado que participan en este operativo hasta el punto de poner en riesgo sus propias vidas. Ha habido varios accidentes por vuelcos de quitanieves; uno en Castellón ha sido grave, pero el trabajador evoluciona favorablemente".

El objetivo del Ministerio de Transportes es garantizar los servicios más esenciales: "Llega una ola de frío intensa y la nieve dejará paso al hielo con el riesgo que ello conlleva. Es un elemento de riesgo para la movilidad peor que la nieve y todos los medios de transporte siguen en situación de alerta. Nuestro compromiso es facilitar el suministro de bienes y servicios esenciales (medicamente y alimentos) y el mantenimiento de infraestructuras críticas como hospitales o estaciones eléctricas, así como la retirada de elementos de las vías".

La colaboración "está funcionando"

La colaboración está funcionando: "Hemos colaborado con varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y está siendo efectiva y leal. Está funcionando. En el caso de Madrid, el Ministerio está trabajando tras el ofrecimiento de ayer y las quitanieves siguen itinerarios marcados por el ayuntamiento para despejar las principales arterias de la ciudad".

"Nuestra única prioridad ha sido la seguridad de las personas. Sabíamos de la gravedad del temporal y por eso activamos todos los recursos a nuestro alcance. Su magnitud es la diferencia esencial con otros episodios recientes; el fenómeno más similar se produjo en 1950. Para el futuro debemos saber que las administraciones se deben dotar de más recursos para atender estas emergencias extraordinarias", apunta Ábalos.

Barajas y red ferroviaria están recuperando la normalidad: "El aeropuerto de Barajas ya está operativo con dos pistas gracias a la colaboración de la UME y la recuperación de los vuelos será gradual en función de la limpieza. Las aerolíneas también trabajan para volver a la normalidad. En cuanto a la red ferroviaria, Adif y Renfe han trabajado para identificar las obstáculos en las vías. En las cercanías de Madrid hemos reabierto todos los ejes de forma paulatina".

"Reitero el llamamiento a los ciudadanos para que no cojan el vehículo privado. No hemos recuperado la normalidad de la circulación y las placas de hielo constituyen una gran amenaza", apostilla el ministro de Transportes.

Margarita Robles, por su parte, ha mandado un mensaje de unidad tras el paso del temporal Filomena: "Demostramos que en los momentos duros España se crece. Es el momento de trabajar todos unidos. Todo el mundo debe de tener especial atención por las bajas temperaturas; la situación se está complicando y las placas de hielo se incrementarán esta noche. Salvo que sea indispensable, sería conveniente que las personas no salieran".

El trabajo de la UME y el Ejército

"Desde el viernes por la noche la UME y el Ejército de Tierra se han volcado para evacuar a los automovilistas que estaban dentro de sus vehículos y permitir la movilidad en las arterias principales y, sobre todo, el acceso a los centros sanitarios. Era esencial que los ciudadanos tuvieran acceso", dice la ministra de Defensa.

Prosiguen los trabajos en la capital: "Seguimos trabajando en la ciudad de Madrid con unos 1.000 efectivos. Han hecho una labor importante del traslado de los enfermos con ambulancias especializadas porque si no la conducción no era posible. También se está trabajando en sitios como Aragón. Transmito un mensaje de que todos los refuerzos que sean necesarios de UME y del Ejército están a disposición de todas las administraciones para que podamos recuperar la normalidad cuanto antes. El Gobierno no está regateando ningún esfuerzo para devolver esa normalidad".

"Aunque ahora hace sol, esta noche va a helar y eso genera un riesgo muy importante. Mucha precaución y prudencia, que los ciudadanos tengan tranquilidad porque las Fuerzas Armadas van a estar volcadas. Nos preocupan mucho los más vulnerables. Vamos a seguir trabajando y se harán los esfuerzos que sean necesarios y trabajaremos pico y pala. Reconocimiento a todos los efectivos de Protección Civil, Fuerzas Armadas, Policía, Guardia Civil, Bomberos...", señala Margarita Robles.